Кадавр в телевизорe 1 Сергей Ильченко, «Деловая столица»

23.02.2023, 9:59

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Технически Путин уже мертв.

Пересказывать полуторачасовое пос(ы)лание, 60 раз прерывавшееся аплодисментами особо доверенных лиц, допущенных в зал, нет ни малейшего смысла. Вся сеть полна цитат из путинского выступления. Но можно и нужно понять, с какой целью Путин все это говорил.

Чтобы развеять козни Запада, который, по версии Путина, в очередной раз пытается победить Россию с помощью «всего, что только нашлось под рукой», и в рамках «сценария 30-х годов прошлого века», каждому россиянину предложено совершить самопожертвенный подвиг. Для преуспевших в этом деле Путин пообещал создать российский филиал Валгаллы: спецфонд для помощи семьям военных, погибших в Украине, и ветеранам. Но ведь для ветеранов что-то такое уже создавали? На 60-летие, потом на 70-летие, и, наконец, на 75-летие «Великой победы» определенно что-то такое было. И где оно сейчас? Если оно есть, то сколько еще надо таких фондов и зачем создавать новые? А если все разворовано в ноль, тогда…, Впрочем, по порядку.

Речь Путина уже с первых фраз напомнила выступления его прошлых лет, и это не было дежа вю. При текстуальном сравнении в ней нашлись старые куски, перелицованные на злобу дня и сшитые воедино, как чудовище из романа Шелли. Впрочем, Путин не похож на новатора и авантюриста Франкенштейна, а больше напоминает его кадавра.

Что отличает такого кадавра, даже искусно сшитого, от человека? Он мертв. Ему чужда жизнь, и близка смерть. У него нет будущего, а есть только прошлое. Если бы Франкенштейн был выдернут из романа на место главы АП РФ, он создал бы для Путина идеальный аппарат, полностью отвечающий устремлениям и вкусам подполковника КГБ, начинавшего восхождение на царство с воровства гуманитарной помощи под присмотром мэра Петербурга. Впрочем, это было давно, все свидетели либо были депортированы в иной мир, либо вошли в клуб «друзей Путина», став мертвецами добровольно, а с подбором кадров Путин справился сам. И это было нетрудно, поскольку отсутствие будущего и замена его прошлым — общая черта русской ментальности и культуры.

Нынешний момент в истории России — переломный. В принципе, можно даже согласиться с тем, что Россия, наконец, обрела утерянную было самобытность, начав жить по-своему. Действительно, после нескольких попыток создать проект будущего, наши соседи под руководством Путина вернулись на свой, особый путь, к культу прошлого и смерти, и поэкспериментировав немного, нашли вариант его реализации. После еще 1-2 попыток переломить ситуацию на украинском фронте в свою пользу, Москва возьмет курс на вечный конфликт, с периодическими обострениями и абстрактной «победой» в неопределенно-далекой перспективе. Регулировать его уровень Кремль намерен с помощью военно-дипломатических мер, включая симуляцию переговоров и ядерный шантаж. Все это было в послании Путина. Стареющий диктатор, выстроив речь вокруг противостояния с Западом, и войны в Украине, совершенно определенно послал россиян на эту войну, притом, войну без конца.

Бесконечная война, виновницей которой уже объявлены Запад, и отчасти Украина, позволит Кремлю сплотить вокруг себя силовиков, надежно контролировать ситуацию внутри РФ и удалить из повестки всякий образ будущего, кроме «победы над укронацистами». Последним аргументом, толкнувшим Кремль к этой идее, стали, вероятно, данные опросов второй половины 2022 года, когда поддержка населением РФ «частичной» мобилизации выросла с 13% до 54-56%. Именно тогда Путин вдруг вспомнил о Северной войне, которую Петр І вел 21 год.

В таком конфликте Россия может истлевать очень долго, даже при почти полном отсутствии управления. Истории с «ветеранским фондом», «доступным жильем», с аналоговнетами, что «не хуже западных» и другие прожекты такого рода, в очередной раз всплывшие, как дохлая рыба, в послании 2023 года, ясно говорят о том, что власть в Кремле не способна ничего реально изменить. Неспособна создавать новые смыслы. Изначально она и была создана совсем не для этого, а для роли общероссийского смотрящего за всеобщим чиновничьим воровством, и не предназначена для чего-либо другого. Российскую же чернь, чтобы не путалась под ногами, следует чем-нибудь занять. Лучше всего – отправить завоевать и ограбить кого-нибудь, а если это будет происходить на относительно постоянной основе – тем лучше. Речь Путина была именно об этом.

Чтобы выстроить схему вечной войны, в Кремле ее уже назвали «народной» и сыграли на повышение ставок, остановив участие России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. В остальном в послании не было ничего нового. О длительности войны и ее конкретных целях также сказано не было. Населению предложено просто принять войну, как данность, одно из правил игры, без пояснений, но зато в обмен на обещания социальных программ: поддержка семей участников «СВО» и доступное жилье с недорогой арендной платой, для тех, кто работает на военпром. Обещания, как всегда, не будут выполнены — при растущих затратах на войну, на них просто не будет средств. Более того, даже ярые поклонники Путина, несомненно, понимают, что их обманут. Но на войну власть сможет списать невыполнение любых обязательств, и кивнуть на образ врага, во имя противостояния которому населению нужно потерпеть, отложив накопившиеся вопросы до победы. О том, что победы не планируется вовсе, и война предполагается вечной, удерживая у власти сначала его самого, а потом его преемника, Путин благоразумно не сказал.

Через несколько часов после выступления Путина к гражданам России обратился президент США Джо Байден. Он, в частности, сказал:

ЦИТАТА: «Соединенные Штаты и страны Европы не хотят уничтожить или взять под контроль Россию, Запад не собирается нападать на Россию, как заявил Путин. Миллионы россиян хотят жить в мире с соседями. Эта война никогда не была необходимостью, это трагедия. Путин выбрал эту войну. Каждый новый день войны — это его выбор. Он может остановить ее своим словом».

Услышат ли Байдена в России? Едва ли — в отличие от Путина. Прав ли Байден, утверждая, что это «война Путина»? Скорее нет, чем да. Об этой войне мечтало, притом, уже много лет, большинство мертвецов-россиян, ненавидевших живых и свободных украинцев. Путин лишь оправдал их ожидания.

Что делать с Россией, когда ее удастся победить и прекратить войну? Предоставить свободу действий освобожденным от Путина россиянам? Нет, не стоит этого делать, это приведет к новой войне. Россию, как вылезшего из могилы мертвеца, следует упокоить. Как – отдельная тема. Но тут, дело, определенно, не в изъятии Путина из российского телевизора.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»

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