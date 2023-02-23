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Ученые сделали поразительное открытие о женской дружбе

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  • 23.02.2023, 10:04
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Ученые сделали поразительное открытие о женской дружбе

Исследователи изучили данные более семи тысяч жительниц Австралии.

Все больше данных накапливается в пользу теории о том, что крепкие отношения в среднем возрасте положительно влияют на состояние здоровья у пожилых людей. Однако до сих пор исследователи не знают, могут ли тесные социальные контакты снизить риск одновременного проявления нескольких хронических заболеваний у одного человека, чем особенно часто страдают пожилые женщины.

В попытке оценить, в какой степени уровень удовлетворенности женщин своими отношениями в отдельности и в совокупности может влиять на этот риск, исследователи изучили данные 7694 жительниц Австралии, чье состояние здоровья и эмоциональное благополучие регулярно отслеживали с помощью анкетирования с 1996 по 2016 год.

В анкетах женщин просили оценить степень удовлетворенности отношениями с партнером, семьей, друзьями, коллегами по работе и хорошими знакомыми по четырехбалльной шкале. Также участницы должны были указать, развились ли у них какие-либо из типично возрастных заболеваний вроде астмы, остеопороза или артрита. Для чистоты исследования авторы собрали дополнительные данные о семейном положении, уровне физической активности и степени пристрастия к алкоголю или курению.

Оказалось, за 20 лет наблюдений более чем у половины женщин (4484 участницы, или 58 процентов) накопились множественные хронические заболевания. При этом у женщин, сообщавших о максимальной степени удовлетворенности отношениями, вероятность появления сразу нескольких болезней была вдвое ниже, чем у тех, кто оценил свои отношения самым низким баллом. По словам исследователей, хорошие отношения с окружающими влияли на риск развития болезней не меньше, чем избыточный вес либо злоупотребление табаком.

Результаты исследования, опубликованного в журнале General Psychiatry, касаются только австралийских женщин и могут быть неприменимы к мужчинам или представителям других народов. Тем не менее выводы ученых должны послужить для разработки новых программ по поддержанию и развитию общественной жизни людей среднего возраста, что позволит заметно улучшить качество их жизни в старости.

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