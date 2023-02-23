«С яблоками ситуация вообще странная» 2 23.02.2023, 10:27

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Куда подевались белорусские фрукты с прилавков магазинов?

Если посмотреть на ассортимент многих магазинов, то в части фруктов можно увидеть вполне привычную картину: большинство из них импортные. За редким исключением. С яблоками ситуация вообще странная: отечественные если и есть зимой и весной, то в небольшом количестве, пишет Tochka.by.

Увы, пока отечественная торговля заинтересована закупать импортные яблоки, хотя белорусские фермеры предлагают свою продукцию по более низким ценам. Последним приходится сбывать урожай главным образом через мелкие частные фирмы. Есть и проблема современных хранилищ.

Минсельхозпрод тоже признает, что собственных яблок стране не хватает. Глава ведомства осенью 2022 года заявлял, что фрукты раньше во многом завозились из Польши. Но сейчас поставлена задача реформировать отечественную систему выращивания садов, процесс обновления плодовых деревьев набирает обороты. Есть под это и программа с финансированием.

Если коротко — проблем с яблоками море. И подводить итоги слишком рано. Но все же посмотрим, как обстоят дела с отечественными яблоками на прилавках магазинов сейчас, под конец зимы 2023 года.

Что предлагают «Соседи»

В одном из минских супермаркетов торговой сети «Соседи» под конец февраля выбор яблок очень даже неплохой. Есть импортный товар, есть и отечественный.

Яблоки сорта «Ред Принц» из Молдовы продают по цене 4,55 рубля за кило. Есть молдавские «Ред Чиф» и «Чемпион» — по 4,29.

Молдавский «Голден» отдают за 4,53 рубля, а «Мутсу» из Турции стоит 4,61 рубля.

Белорусские яблоки представлены двух сортов — «Айдаред» и «Лиголь», цены — 2,43 и 2,78 рубля соответственно.

Сеть «Перекресток»

Белорусских яблок в момент посещения минского магазина могилевской сети «Перекресток» не нашлось. Возможно, явление временное, не успели завезти.

Но есть фрукт из России и Молдовы. Российское яблоко «Флорина» предлагают по цене 3,80 рубля за килограмм. Молдавское «Ред Чиф» — по 4,29 за кило.

Гипермаркет Prostore

В минском гипермаркете Prostore по улице Каменногорской есть два вида белорусских яблок: «Хани Крисп» продают по цене 2,45 рубля, «Айдаред» — по 2,07.

Есть и популярный белорусский сорт «Лиголь» — 2,28 рубля за кило.

Яблоки в сети Green

В гипермаркете Green на Каменной Горке мы насчитали не менее шести сортов яблок. Турецкие «Голден» и «Мутсу» — по 4,69 и 4,99 рубля за кило соответственно.

Есть и «Джонагоред», и «Ред Принц», тоже турецкие, — по 4,59 и 4,69 рубля соответственно. «Ред Чиф» из Молдовы продают по цене 4,27 рубля. Есть и белорусский сорт «Альва» — 3,76 рубля за кило.

А что в доставке?

Самая популярная в Беларуси доставка продуктов «Е-доставка» предлагает четыре вида яблок, все они импортные — из Молдовы и Турции.

В «Алми-доставке» предлагают купить два сорта яблок, оба варианта из Беларуси. «Глостер» продают по цене 3,14 рубля, а второй сорт яблок (без названия) — по 2 рубля.

Подведем итог

Как заявляют в Минсельхозпроде, трудности с отечественными яблоками возникают в сетях примерно с мая. Судя по нашим наблюдениям, перебои в поставках белорусских фруктов есть уже сейчас, в феврале. С чем это связано — однозначно сложно утверждать.

Зато можно отметить, что отечественный товар, если он имеется, гораздо дешевле импортного.

Что говорит статистика

Ежегодно в стране, по данным Минсельхозпрода, выращивается порядка 200 тыс. тонн яблок. Правда, важно учитывать, что значительная часть от этих объемов экспортируется в страны ЕАЭС.

По ценам ситуация такая. Яблоки в январе 2023 года (по отношению к декабрю 2022-го) подорожали на 4,81%. А в декабре 2022 года (по отношению к предыдущему месяцу) стали дороже на 8,9%. Но учитывайте, что это цены как на отечественные, так и импортные фрукты.

Лицензирование и эмбарго

К слову, в феврале Беларусь ввела лицензирование на вывоз яблок. Это сделано в целях защиты внутреннего рынка, ограничение будет действовать до 30 апреля 2023 года.

Также продлено продовольственное эмбарго на товары из западных стран до конца июня 2023 года, в этом перечне есть и яблоки. Потому тех же польских или испанских на прилавках больше нет. Но, как видим, прибыльное место долго пусто не бывает — место фруктов из ЕС заняла продукция других иностранных компаний и стран.

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