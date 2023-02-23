Российское телевидение показало пылающую Москву 3 23.02.2023, 10:33

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Сюжет был приурочен к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Москва в огне, горы трупов российских военных и тут же диктатор Путин, утверждающий, что «спецоперация идет по плану», - такую картинку увидели жители России на своих телевизионных каналах.

Филигранную работу неизвестных хакеров продемонстрировал у себя в телеграм-канале популярный публицист и блогер Александр Невзоров.

На видео, которое размещено, можно наблюдать, что российские каналы вместо обычного агитпропа показывают совершенно иную картину войны, чем ее видит обыватель у Соловьева и Симоньян.

Кстати, эти два известных рупора Кремля тоже показаны в сюжетах, но только контекст уже совершенно другой. Так, в результате взлома появилась такая картинка: Симоньян говорит известную фразу «Украину мы победим за 2 дня», Путин вещает, что «все идет по плану», Соловьев как попугай повторяет фразу диктатора «они сдохнут, а мы попадем в рай»...

После этого демонстрируются украинские города, подвергнутые ракетным ударам 24 февраля 2022 года, через некоторое время - многочисленные трупы российских военных, у которых не получилось «победить за 2 дня», а далее на экране всплывает цифра «24.02.2023» и горящая Москва - Кремль и Собор Василия Блаженного.

Таким образом, россиянам было показано, что произойдет дальше, если они немедленно не остановятся и не прекратят войну против Украины.

«И опять красивый взлом... Опять хакеры ХХII», - написал Невзоров.

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