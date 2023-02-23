закрыть
23 февраля 2023, четверг, 11:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российское телевидение показало пылающую Москву

3
  • 23.02.2023, 10:33
  • 5,900
Российское телевидение показало пылающую Москву

Сюжет был приурочен к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Москва в огне, горы трупов российских военных и тут же диктатор Путин, утверждающий, что «спецоперация идет по плану», - такую картинку увидели жители России на своих телевизионных каналах.

Филигранную работу неизвестных хакеров продемонстрировал у себя в телеграм-канале популярный публицист и блогер Александр Невзоров.

На видео, которое размещено, можно наблюдать, что российские каналы вместо обычного агитпропа показывают совершенно иную картину войны, чем ее видит обыватель у Соловьева и Симоньян.

Кстати, эти два известных рупора Кремля тоже показаны в сюжетах, но только контекст уже совершенно другой. Так, в результате взлома появилась такая картинка: Симоньян говорит известную фразу «Украину мы победим за 2 дня», Путин вещает, что «все идет по плану», Соловьев как попугай повторяет фразу диктатора «они сдохнут, а мы попадем в рай»...

После этого демонстрируются украинские города, подвергнутые ракетным ударам 24 февраля 2022 года, через некоторое время - многочисленные трупы российских военных, у которых не получилось «победить за 2 дня», а далее на экране всплывает цифра «24.02.2023» и горящая Москва - Кремль и Собор Василия Блаженного.

Таким образом, россиянам было показано, что произойдет дальше, если они немедленно не остановятся и не прекратят войну против Украины.

«И опять красивый взлом... Опять хакеры ХХII», - написал Невзоров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун Владимир Фесенко