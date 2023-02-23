Ультиматум Китаю: США могут опубликовать данные разведки 23.02.2023, 10:42

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Мера будет задействована, если Пекин откажется от своего ограничения на поставки оружия РФ.

Администрация президент США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведданных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай раздумывает, поставлять ли оружие России для поддержки войны в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. В последние недели западные страны получили данные разведки о том, что Пекин может отказаться от своего предыдущего самостоятельно установленного ограничения на поставки оружия России. Хотя, по словам официальных лиц США и Европы, Китай еще не принял окончательного решения.

Ранее Пекин осторожно ограничивал свою поддержку финансовой помощью и покупкой нефти, сказали официальные лица, но теперь эта позиция, кажется, меняется. Также Китай продавал в РФ коммерческие товары, таких как микрочипы и дроны, которые также имеют военное применение.

«До сих пор существовала определенная неясность в отношении того, какую практическую помощь Китай может оказать России», - сказал высокопоставленный западный чиновник. Он добавил, что разведывательные данные, которыми в настоящее время владеют США и их союзники, «гораздо менее двухзначны».

Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь не ответил прямо на вопрос, окажет ли Китай смертельную поддержку военным усилиям России. «Известный факт, что страны НАТО, включая США, являются крупнейшим источником оружия для боевых действий в Украине, но они продолжают утверждать, что Китай может поставлять оружие России», - сказал Ван.

Представитель Государственного департамента Нед Прайс заявил в среду, что Вашингтон «очень внимательно следит за тем, чтобы определить», продвигается ли Китай в решении предоставлять летальную помощь России.

По мнению официальных лиц США и Европы, то, что Китай может предоставить России летальное оружие, является заметным отклонением от более общих товаров двойного назначения, которые китайские компании поставляли в течение последнего года.

По словам официальных лиц, последние оценки разведки также подчеркнули растущую обеспокоенность Пекина угрозами президента России Владимира Путина по использованию ядерной силы. Эти опасения были единственной точкой соприкосновения с западными представителями относительно России на мюнхенских встречах. В то время, как Китай давно опасался поощрять Москву, он также обеспокоен экономическими и политическими последствиями провала России, заявили чиновники.

Публичные предупреждения в Мюнхене последовали после ряда частных обращений в Китай. По словам официальных лиц, это было скоординировано между западными союзниками в надежде, что это остановит Пекин от безвозвратного шага по началу поставок оружия.

Несмотря на то, что администрация Байдена работала над рассекречиванием разведданных для возможного обнародования, окончательное решение по их публикации не принято, отмечает WSJ.

Торговля оружием в Китае засекречена, и неясно, какое оружие может получить Россия. Китай является мировым лидером в производстве оружия, которая активно использовалась в войне в Украине, включая дальнобойные артиллерийские системы, высокоточные реактивные системы залпового огня, противотанковые ракеты и ракеты класса «земля-земля», малые тактические беспилотники и боеприпасы.

Представители США и Европы заявили, что Пекин не обязательно предоставит современное оружие, но, может пополнить запасы боеприпасов, которые российские силы потратили на поле боя в Украине, и не могут изготовить новые из-за санкций.

«Западные аналитики сомневаются в способности Китая быть надежным посредником в войне, указывая на его очевидную предвзятость в отношении России. После российского вторжения Си Цзинпинь еще не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, а с Путиным он разговаривал несколько раз в течение этого периода», - пишет WSJ.

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