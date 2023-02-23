закрыть
23 февраля 2023, четверг, 11:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы заметили в ночном небе необычный яркий треугольник

  • 23.02.2023, 11:00
Белорусы заметили в ночном небе необычный яркий треугольник

Астрономы объяснили суть уникального явления.

Белорусы заметили в ночном небе яркий треугольник из Луны и двух звезд, которые на самом деле оказались планетами.

Все дело в том, что на этой неделе Юпитер, Луна и Венера оказались рядом, выстроившись в необычный треугольник, и потом почти в линию. А увидеть их можно будет при ясной погоде в вечернем небе 22 и 23 февраля, сообщил портал Space.com.

Все три небесных тела выстроились в ночном небе близко друг к другу в круге диаметром 7-8°. Астрономы называют такое явление «соединением».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун Владимир Фесенко