Белорусы заметили в ночном небе необычный яркий треугольник 23.02.2023, 11:00

Астрономы объяснили суть уникального явления.

Белорусы заметили в ночном небе яркий треугольник из Луны и двух звезд, которые на самом деле оказались планетами.

Все дело в том, что на этой неделе Юпитер, Луна и Венера оказались рядом, выстроившись в необычный треугольник, и потом почти в линию. А увидеть их можно будет при ясной погоде в вечернем небе 22 и 23 февраля, сообщил портал Space.com.

Все три небесных тела выстроились в ночном небе близко друг к другу в круге диаметром 7-8°. Астрономы называют такое явление «соединением».

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