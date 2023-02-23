Белорусы заметили в ночном небе необычный яркий треугольник
- 23.02.2023, 11:00
Астрономы объяснили суть уникального явления.
Белорусы заметили в ночном небе яркий треугольник из Луны и двух звезд, которые на самом деле оказались планетами.
Все дело в том, что на этой неделе Юпитер, Луна и Венера оказались рядом, выстроившись в необычный треугольник, и потом почти в линию. А увидеть их можно будет при ясной погоде в вечернем небе 22 и 23 февраля, сообщил портал Space.com.
Все три небесных тела выстроились в ночном небе близко друг к другу в круге диаметром 7-8°. Астрономы называют такое явление «соединением».