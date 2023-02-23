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Белоруску задержали через день после возвращения из-за границы

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  • 23.02.2023, 11:19
  • 11,542
Белоруску задержали через день после возвращения из-за границы
Александра Каско

После 10 суток ареста она не вышла на свободу.

Правозащитники сообщают о задержании белоруски Александры Каско. Ее арестовали 10 февраля, через день после возвращения из-за границы.

Суд Волковысского района приговорил ее к 10 суткам административного ареста по статье о распространение, изготовление, хранение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности.

20 февраля Александар не вышла на свободу.

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