Белоруску задержали через день после возвращения из-за границы

Белоруску задержали через день после возвращения из-за границы14
- 23.02.2023, 11:19
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После 10 суток ареста она не вышла на свободу.
Правозащитники сообщают о задержании белоруски Александры Каско. Ее арестовали 10 февраля, через день после возвращения из-за границы.
Суд Волковысского района приговорил ее к 10 суткам административного ареста по статье о распространение, изготовление, хранение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности.
20 февраля Александар не вышла на свободу.