Белоруску задержали через день после возвращения из-за границы 14 23.02.2023, 11:19

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Александра Каско

После 10 суток ареста она не вышла на свободу.

Правозащитники сообщают о задержании белоруски Александры Каско. Ее арестовали 10 февраля, через день после возвращения из-за границы.

Суд Волковысского района приговорил ее к 10 суткам административного ареста по статье о распространение, изготовление, хранение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности.

20 февраля Александар не вышла на свободу.

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