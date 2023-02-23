В Белгородской области разбился самолет Минобороны РФ

В Белгородской области разбился самолет Минобороны РФ11
- 23.02.2023, 11:20
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Штурмовик Су-25 упал в районе Валуек.
В Белгородской области сегодня, 23 февраля упал самолет Минобороны РФ. Вероятно, речь идет о штурмовике Су-25.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram.
«В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина случившегося выясняется», - пишет Гладков.
Между тем, Телеграмм-каналах пишут, что речь может идти о штурмовике Су-25.
Около 11:00 (по минскому времени) российские пропагандисты писали, что информации о пострадавших пока нет.
Один из российских Telegram-каналов сообщил, что Су-25 «упал на сарай с сеном». Там начался пожар, в результате которого постройка сгорела.