Блогер-ябатька жалуется силовикам на лукашиста Марзалюка

Блогер-ябатька жалуется силовикам на лукашиста Марзалюка11
- 23.02.2023, 11:25
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Ранее палаточник сам призвал проверить провластных блогеров.
Блогер-ябатька Ольга Бондарева обратилась в Генпрокуратуру с требованием провести проверку в отношении палаточника Игоря Марзалюка. Она обвиняет его в «дискриминации русского языка».
Ябатька собирает подписи под своим обращением.
Как писал сайт Charter97.org, ранее Марзалюк сам призвал Генпрокуратуру проверить блогеров-ябатек, которых назвали «псевдопатриотами».