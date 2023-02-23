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Блогер-ябатька жалуется силовикам на лукашиста Марзалюка

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  • 23.02.2023, 11:25
  • 6,286
Блогер-ябатька жалуется силовикам на лукашиста Марзалюка
Игорь Марзалюк

Ранее палаточник сам призвал проверить провластных блогеров.

Блогер-ябатька Ольга Бондарева обратилась в Генпрокуратуру с требованием провести проверку в отношении палаточника Игоря Марзалюка. Она обвиняет его в «дискриминации русского языка».

Ябатька собирает подписи под своим обращением.

Как писал сайт Charter97.org, ранее Марзалюк сам призвал Генпрокуратуру проверить блогеров-ябатек, которых назвали «псевдопатриотами».

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