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Буданов: В окружении Путина есть агенты украинской разведки

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  • 23.02.2023, 11:29
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Буданов: В окружении Путина есть агенты украинской разведки
Кирилл Буданов

Вербовать их с каждым днем становится все легче.

Ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина сотрудничает с Главным управлением разведки Украины. Эту информацию в интервью «УП» подтвердил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

При этом он не стал называть ни фамилий, ни количества таких агентов ГУР в окружении главы РФ.

«Поскольку ситуация в Российской Федерации на самом деле ухудшается с каждым днем, то находить людей, которые идут на сотрудничество, каждый день становится все легче», — утверждает Буданов.

По его словам, люди, которые соглашаются на сотрудничество, думают о своем нормальном существовании в будущем. При этом он ответил на вопрос, какая гарантия того, что эти агенты не обманывают украинскую сторону:

«Ну, это же очень легко проверяется. Мы верим не словам, а лишь фактам. Если человек говорит, что завтра пойдет дождь, а дождь не пошел. Но он говорит: «Ошибся, вот послезавтра точно будет». А послезавтра он тоже не ушел. Возможно, он ошибся, но в таком случае, будет ли доверие такому человеку? Нет, не будет. Это аллегорический ответ на ваш запрос».

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