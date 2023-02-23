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Во французской винодельне обнаружили 200-метровый кратер c алмазами

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  • 23.02.2023, 11:36
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Во французской винодельне обнаружили 200-метровый кратер c алмазами
иллюстрационное фото: goldensign.ru

На его поверхности сейчас растут виноградники Domaine du Météore.

На территории винодельни на юге Франции геологи нашли новый ударный кратер — он возник после падения железо-никелевого метеорита. Всего на Земле известно о 190 подобных впадинах — следы ударов космических тел быстро стираются водой, ветрами, ростом растительности и тектоническим процессами, сообщает Франкфуртский университет имени Гете.

Диаметр кратера около 220 метров, глубина — 30 метров. Когда именно он образовался, неизвестно. На его поверхности сейчас растут виноградники винодельни Domaine du Météore.

В 1950-х годах геологи уже выдвигали теорию о метеоритном происхождении впадины, но через 14 лет ее признали ошибочной из-за того, что во впадине не было магнитных аномалий. Но винодельню все равно назвали в честь кратера в маркетинговых целях.

В 2022 году ученые провели обширный анализ данных и подтвердили версию коллег из 50-х. Внутри кратера магнитное поле уменьшается по направлению ко дну впадины. Минимум напряженности — около 100 нанотесла, это характерно для небольших ударных кратеров.

Из-за падения небесного тела сланцево-кварцитовые слои смялись. При ударе появилась особая обломочная порода. Также нашли железные микросферы и микроалмазы — они появляются при ударе метеорита о поверхность Земли.

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