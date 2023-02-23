Чехия показала HIMARS, которые россияне «уничтожили на 140 процентов»4
- 23.02.2023, 11:42
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Российские войска и пропагандисты ведутся на надувные ловушки.
В Чехии показали, как производят надувные дальнобойные ракетные установки, которые затем используются в Украине как обманные цели для ударов российских оккупантов.
Как сообщает liga.net, в сюжете канала Reporteri CT показано чешское производство надувных приманок, подобных M270/M142 MLRS. На кадрах нет надувных HIMARS, однако в сюжете идет речь и о них.
«Мы можем производить 35 ложных целей в месяц, таких как HIMARS», – сказал представитель компании.