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Чехия показала HIMARS, которые россияне «уничтожили на 140 процентов»

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  • 23.02.2023, 11:42
  • 7,022
Чехия показала HIMARS, которые россияне «уничтожили на 140 процентов»

Российские войска и пропагандисты ведутся на надувные ловушки.

В Чехии показали, как производят надувные дальнобойные ракетные установки, которые затем используются в Украине как обманные цели для ударов российских оккупантов.

Как сообщает liga.net, в сюжете канала Reporteri CT показано чешское производство надувных приманок, подобных M270/M142 MLRS. На кадрах нет надувных HIMARS, однако в сюжете идет речь и о них.

«Мы можем производить 35 ложных целей в месяц, таких как HIMARS», – сказал представитель компании.

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