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Гордон: Лукашенко может дуба двинуть в любой момент

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  • 23.02.2023, 11:49
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Гордон: Лукашенко может дуба двинуть в любой момент
Дмитрий Гордон

Диктатор уже на пути к «вечному покою».

Украинский журналист Дмитрий Гордон прокомментировал заявление Лукашенко о том, что он якобы не собирается нападать на Украину, пишет «Гордон».

«Первое – это было, конечно, заявление для Путина. Оно транслируется так: «Я с тобой [вместе в Украину] не пойду воевать, я о будущем думаю, мне надо еще жить». Второе [сообщение было] транслировано Западу: «Ребята я в Украину не пойду, знайте это и в случае чего вы меня не судите строго», – пояснил журналист.

При этом он убежден, что к словам диктатора нужно относиться с осторожностью:

«Это же черт. Это чистый черт колхозный, которому верить невозможно. Он лжец первостатейный», – предупредил Гордон.

«И вообще – боже, какой анахронизм! Вот они сидят, два старика эти: Путин и Лукашенко, два советских пердуна. Уже время ушло далеко вперед, время совершенно иное на дворе, а у них все в голове [родоначальник марксизма Карл] Маркс, [российский революционер Владимир] Ленин с [единомышленником Маркса, еще одним основоположником марксизма Фридрихом] Энгельсом пересношались с мухами и тараканами», – высказался Гордон.

Журналист отметил наносной пафос, присущий, по его мнению, обоим политикам.

«Все это советское, рожи эти советские. Боже, это две чисто советские морды – те, которые опротивели мне, когда я жил еще в Советском Союзе», – сказал он.

В СССР, подчеркнул Гордон, люди с лицами, как у Путина и Лукашенко, как правило, делали удачную карьеру, «жизнь их выталкивала наверх».

«Вот эти правильно говорящие, как Лукашенко, с горящими глазами. Или [наоборот] с такими холодными стеклянными глазами, как Путин, внушавший страх миллионам советских людей: как же – КГБ! КГБ – это репрессии, это страх, это лагеря, это тюрьмы, это уничтожение физическое... Вот эти вот два человека из прошлого – они пытаются в сегодняшнем времени нам навязывать какие-то правила игры», – подчеркнул он.

Гордон выразил мнение, что Путин и Лукашенко находятся уже «на пути к вечному покою – это видно по ним».

«Во-первых Лукашенко может дуба двинуть в любой момент. Или Путин его «Новичком» отравит, потому что Путин его ненавидит. Или у него просто припадок, падучая случится однажды – и все, его не будет», – предположил он.

По наблюдениям журналиста, Лукашенко, вероятно, гипертоник, у него скачет давление.

«Он иногда так выступает, что, мне кажется, вот-вот что-то его разобьет. Поэтому ему уже давно надо на пенсию – следить за своим здоровьем» – посоветовал Гордон.

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