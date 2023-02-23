Пилот упавшего в Белгородской области самолета Минобороны РФ погиб

Пилот упавшего в Белгородской области самолета Минобороны РФ погиб21
- 23.02.2023, 11:57
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Су-25 возвращался на аэродром после выполнения «боевой задачи»
В Минобороны России подтвердили падение самолета в Белгородской области. Об этом пишет 23 февраля РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
По данным министерства, штурмовик потерпел крушение, возвращаясь на аэродром базирования после «выполнения боевой задачи».
«Летчик Су-25 погиб. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет», — добавили в Минобороны РФ.
Вероятной причиной катастрофы в ведомстве называют «техническую неисправность».