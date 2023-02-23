NYT: Россия готовит массированный удар по Украине 24 февраля 2 23.02.2023, 12:16

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Но у Кремля есть и другая цель.

Украина нашла способ нанести удар глубоко в тыл врага, проведя 22 февраля серию «загадочных» взрывов на территории, временно оккупированной Россией, в том числе портового Мариуполя на Донетчине. И это на фоне предупреждений, что Кремль, похоже, готов начать новую серию атак в виде обстрелов на фронте и ракетных ударов по всей стране к годовщине полномасштабной войны.

Аналитики отмечают, что страна-агрессор действительно может выпустить большой залп ракет не только «в ознаменование» годовщины вторжения 24 февраля, но и в попытке перекрыть военные неудачи, которые она потерпела за все это время. Также массированный огонь может послужить «резким ответом Западу» на его обещание сохранить военную поддержку Киева, пишет издание The New York Times.

Журналисты напомнили, что с октября Россия едва не каждую неделю обстреливает территорию Украины ракетами и посылает взрывающиеся дроны-камикадзе, в основном нацеленные на электростанции, линии электропередачи и трансформаторные подстанции. Цель агрессора состоит в том, чтобы отключить электричество и тепло в зимние месяцы, деморализуя население страны.

И в последние дни, когда приближается годовщина войны, украинская сторона заявила, что фиксирует усиление активности врага: частые полеты российских самолетов, способных запускать ракеты, и воздушные шары, которые летают над страной, возможно, в качестве ложных целей, чтобы сбить с толку силы ПВО.

Военные эксперты напомнили, что во время войны, когда мишенями часто становятся мирные районы, напряженность, как правило, возрастает в связи с годовщинами и праздниками. Например, в августе, когда Украина праздновала День Независимости, Россия запустила ракеты по железнодорожной станции к востоку от Днепра, пассажирские вагоны были подожжены и раздавлены. По меньшей мере 22 мирных жителя было убито и 50 ранено. В новогоднюю ночь на Киев обрушились удары, в результате которых погиб один человек и частично была разрушена гостиница.

«Теперь, когда Кремль устроил празднование войны в Москве, некоторые аналитики предположили, что вскоре Россия может осуществить более крупный, чем обычно, залп не только в ознаменование годовщины вторжения 24 февраля, но и в попытке затмить военные неудачи, которые она потерпела за год войны. Заградительный огонь также может послужить резким ответом Западу, который последовал всего через несколько дней, как союзники Украины пообещали сохранить свою военную поддержку, а президент США Джо Байден нанес неожиданный визит в украинскую столицу. Киев также с тревогой следит за российскими угрозами из-за двух соседних стран – Беларуси и Молдовы», – пишет NYT.

Эксперты говорят, что они представляют минимальный непосредственный риск, а военные аналитики выражают сомнение в способности России открыть и удержать новый фронт в войне. Но западные официальные лица предупреждают, что Кремль может попытаться отвлечь украинские ресурсы с помощью уловок и обманов, которые могут исходить откуда угодно.

Тем не менее, сходятся во мнении эксперты, основное направление наступательных операций РФ остается на востоке и юге Украины, где оккупационные войска пытаются прорвать оборону на пяти направлениях. Но несмотря на все давление врага на украинские Силы обороны, линия фронта не изменилась.

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