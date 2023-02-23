Гарри Каспаров: Путин блефует и выглядит еще более жалко 23.02.2023, 12:25

фото: delfi

Ответ на его «игру» может быть только один.

Нытье Путина, его вчерашнее выступление выглядит еще более жалко, если сравнивать его с выступлениями лидеров ЕС в Мюнхене, Байденом и Зеленским в Украине и Байденом и Дудой в Варшаве. Страх и ненависть диктатора против оптимизма и единства демократического мира, пишет российский шахматист и политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров:

— Слабая ложь и разглагольствования Путина показывают, как мало миру нужно и нужно ли бояться России. Выходя из договоров, которые он уже и так не соблюдает, угрозы ядерной бомбой, которая положит конец его комфортной жизни, стоны о войне, которую он сам начал и которая может закончиться за секунду.

Я не умею читать мысли, но я давно был прав насчет Путина и читаю многих оппонентов по глазам. Он выглядел и говорил как человек, который знает, что проиграл, который знает, что лжет даже самому себе, но надеется, что его враги еще не осознают этого.

В проигрышной позиции есть тенденция давить сильнее, действовать поспешно и действовать самоуверенно. Отчаянная бравада обреченных. Пока Украина и ее союзники не моргнут и продолжат наращивать давление, победа обеспечена.

Как я уже много раз говорил, Путин не шахматист. Он игрок в покер, который блефует и умеет использовать слабую решимость своих противников. Ответ всегда был один: не играть в его игру. Планируйте, ставьте четкие стратегические цели, не поддавайтесь на блеф или отвлекающие факторы.

На этой неделе в Мюнхене и Брюсселе я разговаривал с сотнями официальных лиц всех уровней и статусов. Подавляющее отношение состоит в том, что это поворотный момент, что Украина должна победить, Путин должен быть остановлен сейчас во благо европейской и глобальной безопасности и стабильности.

Даже те немногие, кто до сих пор создают шум о переговорах с Путиным, понимают, что Украину нельзя приносить в жертву, что ее защита и помощь ей имеют первостепенное значение для любого положительного исхода. Только самые очевидные сторонники умиротворения все еще говорят об уступках после бесчисленных военных преступлений России.

Также был достигнут широкий консенсус в отношении того, что роль Китая в войне и будущие военные действия также зависят от реакции свободного мира на путинскую агрессию. Китай предпочитает диктатуру, но должен быть прагматичным из-за внутренних рисков и давления на мировом рынке.

Свободный мир проснулся спустя десятилетия дремоты после холодной войны. Но слов недостаточно. Сдерживание с меньшими затратами и рисками было возможно 10 лет назад. Цена и риск снова вырастут, если действие сейчас будет недостаточным. Слава Украине!

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