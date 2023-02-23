закрыть
23 февраля 2023, четверг, 12:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Гарри Каспаров: Путин блефует и выглядит еще более жалко

  • 23.02.2023, 12:25
Гарри Каспаров: Путин блефует и выглядит еще более жалко
фото: delfi

Ответ на его «игру» может быть только один.

Нытье Путина, его вчерашнее выступление выглядит еще более жалко, если сравнивать его с выступлениями лидеров ЕС в Мюнхене, Байденом и Зеленским в Украине и Байденом и Дудой в Варшаве. Страх и ненависть диктатора против оптимизма и единства демократического мира, пишет российский шахматист и политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров:

— Слабая ложь и разглагольствования Путина показывают, как мало миру нужно и нужно ли бояться России. Выходя из договоров, которые он уже и так не соблюдает, угрозы ядерной бомбой, которая положит конец его комфортной жизни, стоны о войне, которую он сам начал и которая может закончиться за секунду.

Я не умею читать мысли, но я давно был прав насчет Путина и читаю многих оппонентов по глазам. Он выглядел и говорил как человек, который знает, что проиграл, который знает, что лжет даже самому себе, но надеется, что его враги еще не осознают этого.

В проигрышной позиции есть тенденция давить сильнее, действовать поспешно и действовать самоуверенно. Отчаянная бравада обреченных. Пока Украина и ее союзники не моргнут и продолжат наращивать давление, победа обеспечена.

Как я уже много раз говорил, Путин не шахматист. Он игрок в покер, который блефует и умеет использовать слабую решимость своих противников. Ответ всегда был один: не играть в его игру. Планируйте, ставьте четкие стратегические цели, не поддавайтесь на блеф или отвлекающие факторы.

На этой неделе в Мюнхене и Брюсселе я разговаривал с сотнями официальных лиц всех уровней и статусов. Подавляющее отношение состоит в том, что это поворотный момент, что Украина должна победить, Путин должен быть остановлен сейчас во благо европейской и глобальной безопасности и стабильности.

Даже те немногие, кто до сих пор создают шум о переговорах с Путиным, понимают, что Украину нельзя приносить в жертву, что ее защита и помощь ей имеют первостепенное значение для любого положительного исхода. Только самые очевидные сторонники умиротворения все еще говорят об уступках после бесчисленных военных преступлений России.

Также был достигнут широкий консенсус в отношении того, что роль Китая в войне и будущие военные действия также зависят от реакции свободного мира на путинскую агрессию. Китай предпочитает диктатуру, но должен быть прагматичным из-за внутренних рисков и давления на мировом рынке.

Свободный мир проснулся спустя десятилетия дремоты после холодной войны. Но слов недостаточно. Сдерживание с меньшими затратами и рисками было возможно 10 лет назад. Цена и риск снова вырастут, если действие сейчас будет недостаточным. Слава Украине!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун Владимир Фесенко