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Нацбанк анонсировал снижение ставки рефинансирования

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  • 23.02.2023, 12:34
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Нацбанк анонсировал снижение ставки рефинансирования

В последний раз ее снижали 23 января.

Нацбанк Беларуси заявил, что с 1 марта снизит ставку рефинансирования до 11% годовых. Информация об этом появилась на сайте регулятора. К этой ставке привязаны некоторые банковские кредиты.

Сейчас ставка составляет 11,5%. В последний раз ее снижали 23 января, до этого она составляла 12%.

Среди причин понижения ставки рефинансирования в марте — падения годовой инфляции в январе до 12% (месяцем ранее она была на уровне 12,8%), уточняет регулятор.

«Темпы прироста потребительских цен в последние месяцы складываются на низких уровнях. Это способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции, которая, по оценкам, снизится до однозначных значений уже к концу первого квартала 2023 года», — отмечает Нацбанк.

С 1 марта также снизят ставку по кредиту овернайт — с 12,5 до 12% годовых, а также ставку по депозиту овернайт — с 10,5 до 10% годовых.

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