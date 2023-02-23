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ВСУ разгромили колонну российских БМП под Марьинкой

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  • 23.02.2023, 12:41
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ВСУ разгромили колонну российских БМП под Марьинкой

Наступление бронетехники РФ остановили выстрелом из «Джавелина»

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева уничтожили меткими выстрелами из противотанкового комплекса «Джавелин» российские боевые машины пехоты во время наступления оккупантов под Марьинкой, говорится в сообщении бригады в Facebook.

Колонна из танка и трех БМП среди ночи неожиданно начала движение в направлении позиций ВСУ. Так враг пытался застать десантников врасплох. Однако планы террористов не сбылись - разведка вовремя обнаружила технику противника.

Одна БМП наехала на мину и из-за повреждения остановилась. Когда к ней подъехала другая БМП для эвакуации десанта, защитники уничтожили машины метким выстрелом из «Джавелина».

В результате удара ВСУ сдетонировал боекомплект самой рашистской техники - от БМП отлетела башня.

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