Дна нет, Вова 2 Дмитрий Чернышев

23.02.2023, 12:50

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Фото: Getty Images

Российский ядерный щит поржавел, а испытания провалились.

Выясняются подробности блеклого выступления Путина. Перед этим провалились очередные испытания ракеты «Сармат», которой хотели погрозить Западу.

Дело в том, что основой ядерного щита России долгие годы была межконтинентальная баллистическая ракета Р-36М (она же «Сатана», она же «Воевода»), которая производилась в Днепре, Украина. Понятно, что после аннексии Крыма сотрудничество с Южмашем прекратилось. Межконтинентальная ракета — очень сложный механизм, который нужно постоянно обслуживать. И российский ядерный щит начал быстро ржаветь. Ракеты и так старые, но им постоянно увеличивают срок годности. А вдруг взлетит?

Помните «послание с мультфильмами» в 2018 году? В котором шамонитовые пирамидки летят на Флориду? В этом послании Путин объявил о создании новой российской ракеты «Сармат» (Сатана-2), которая должна заменить украинскую ракету. Аналоговнет, уникальные технологии, очень много Махов, облако плазмы, библейская история. С тех пор прошло пять лет. Было множество испытаний этой ракеты, из которых успешным оказалось только одно. ОДНО, Карл!

Поэтому пришлось так много кашлять и рассказывать об углублении дна Волго-Каспийского канала.

Но дна нет, Вова.

Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»

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