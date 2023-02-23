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Археологи нашли одно из старейших поселений Европы

  • 23.02.2023, 12:53
Археологи нашли одно из старейших поселений Европы

Домам около 6 500 лет.

Археологи обнаружили один из первых жилых комплексов. Поселение расположено недалеко от деревни Ле Пе на западе Франции и представляет собой ограду, построенную во времена среднего неолита. Внутри нее ученые идентифицировали по крайней мере три дома, каждый длиной около 13 м и шириной — 9 м, сгруппированные вместе на вершине небольшого холма, пишет «Хайтек».

Многочисленные предыдущие исследования сообщали о большом количестве мегалитических каменных памятников, разбросанных по территории Европы, но до сих пор почти ничего не было известно о поселениях, в которых обитали строители этих каменных сооружений. Авторы исследования, опубликованного в журнале Antiquity, полагают, что поселение у Ле Пе принадлежало современникам строительства кладбища Туссон — пяти древних каменных курганов.

Древнее поселение было впервые идентифицировано в 2011 году при проведении аэрофотосъемка участка земли в западно-центральной части Франции. В последующие годы археологи раскопали и проанализировали части этого района, чтобы восстановить его прошлое. Ученые обнаружили, что в одной из траншей раньше стояли деревянные колья, которые должны были образовывать частокол. Два входа вели к широкому участку земли на вершине небольшого холма, где стояло по меньшей мере три здания.

Все, что осталось от этих построек — это дыры в земле, где когда-то стояли опорные столбы. На основе анализа их размера и следов материалов, из которых было построено каждое здание, ученые реконструировали их внешний облик, но не внутреннюю планировку. Построенные в основном из дерева, эти здания сгорели во время пожара около 4400 г. до н.э.

Археологи отмечают, что эти руины свидетельствуют, что древние жители Европы, во-первых, действительно могли быть авторами мегалитических памятников, а, во-вторых, уже в это время проживали в хорошо организованных и защищенных поселениях, которые превосходят традиционные представления о доисторических обществах.

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