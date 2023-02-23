ВСУ с хирургической точностью уничтожили еще одну базу оккупантов в Мариуполе 23.02.2023, 12:59

В городе прогремела новая серия взрывов.

В Мариуполе утром 23 февраля прогремела серия взрывов. Предварительно, есть попадания на территории комбината имени Ильича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра города Петра Андрющенко.

Первый взрыв был слышен около 12:02 (по минскому времени). Оккупанты сразу же сообщили о работе системы ПВО, однако, по данным Андрющенко, в городе прогремело по меньшей мере три взрыва.

«Два точно попали по закрытой территории ММК им. Ильича в районе исправительной колонии. ВСУ хирургически точно проходятся по базам окупантов», - написал он.

Кроме того, он рассказал, что после взрывов российские войска подняли в небо авиацию.

Тем временем власти Мариуполя пишут, что есть высокая вероятность попадания по позициям врага, поскольку небо над городом чистое, следов работы ПВО - нет.

Напомним, ранее ВСУ атаковали позиции врага в оккупированном Мариуполе (Донецкая область) и уничтожили два склада топлива.

Также о взрывах в городе сообщалось вчера днем и вечером. Некоторые из них раздались в районе завода им. Ильича.

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