закрыть
23 февраля 2023, четверг, 13:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ с хирургической точностью уничтожили еще одну базу оккупантов в Мариуполе

  • 23.02.2023, 12:59
ВСУ с хирургической точностью уничтожили еще одну базу оккупантов в Мариуполе

В городе прогремела новая серия взрывов.

В Мариуполе утром 23 февраля прогремела серия взрывов. Предварительно, есть попадания на территории комбината имени Ильича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра города Петра Андрющенко.

Первый взрыв был слышен около 12:02 (по минскому времени). Оккупанты сразу же сообщили о работе системы ПВО, однако, по данным Андрющенко, в городе прогремело по меньшей мере три взрыва.

«Два точно попали по закрытой территории ММК им. Ильича в районе исправительной колонии. ВСУ хирургически точно проходятся по базам окупантов», - написал он.

Кроме того, он рассказал, что после взрывов российские войска подняли в небо авиацию.

Тем временем власти Мариуполя пишут, что есть высокая вероятность попадания по позициям врага, поскольку небо над городом чистое, следов работы ПВО - нет.

Напомним, ранее ВСУ атаковали позиции врага в оккупированном Мариуполе (Донецкая область) и уничтожили два склада топлива.

Также о взрывах в городе сообщалось вчера днем и вечером. Некоторые из них раздались в районе завода им. Ильича.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун Владимир Фесенко