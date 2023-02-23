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Как лукашисты в ООН сами себя высекли

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  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 23.02.2023, 13:00
  • 9,682
Как лукашисты в ООН сами себя высекли

Уровень риторики и логики упал до лавровско-захаровского.

Сегодня состоится голосование по резолюции ООН в отношении агрессии против Украины. Делегация хунты полностью деградировала до уровня делегации БССР и в рамках идеального прокси пытается убрать из проекта резолюции все, что хоть как-то отражает объективную реальность - ответственность России за агрессию и пособничество в агрессии со стороны хунты. Полностью повторяя кремлевский нарратив.

Спич накануне был неинтересен, кроме одного момента. Желая уколоть западных политиков в том, что их нужно менять регулярно, как памперсы, главарь делегации хунты изрядно потролил саму хунту, указав на то, что деревенский туалет в центре Европы не чистили уже почти 30 лет. Вдова, которая сама себя высекла или в данном конкретном случае, обгадилась. Уровень риторики и логики упал до лавровско-захаровского.

Но, впрочем, так и лучше. В коридорах ООН теперь будут осторожнее подавать руки дипломатам хунты, принюхиваясь и оценивая состояние памперсов.

Сам главарь хунты сегодня будет заискивать перед китайцами. Безнадежно. Лесть там любят, но не ценят.

А вообще сегодня день, когда можно сказать: «Хто святкуе, той маскаль». Внимательно обращайте внимание на окружение.

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