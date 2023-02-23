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Глава ГУР: Готов помочь Пригожину и Шойгу уничтожить друг друга

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  • 23.02.2023, 13:05
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Глава ГУР: Готов помочь Пригожину и Шойгу уничтожить друг друга

Конфликт в военном руководстве РФ играет на руку Украине.

Конфликт между российским министром обороны Сергеем Шойгу и основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным играет на руку Украине.

Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

«Чем больше будет ссор и серьезных конфликтов внутри их системы, тем быстрее придет наша победа», — сказал он.

Буданов подчеркнул, что «готов помочь обоим одновременно», чтобы они уничтожили друг друга.

Пригожин заявлял, что Вагнер испытывает «полный снарядный голод» в результате того, что российские военные чиновники игнорируют его потребности и вводят новые ограничения и запреты на закупку боеприпасов. Минобороны РФ также лишило «повара Путина» возможности набирать пленных и тренироваться на отдельных полигонах, принадлежащих российским вооруженным силам.

Реагируя на его заявления в минобороны РФ заявили, что «попытки внести раскол играют только в пользу врага», а все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений «выполняются в кратчайшие сроки».

В ISW считают, что российское военное командование, вероятно, перекрыло Пригожину независимый доступ к артиллерийским снарядам и тяжелому вооружению.

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