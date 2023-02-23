Россия выпустила по Украине 11 ракет, 10 из них упали в Белгородской области 13 23.02.2023, 13:39

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«Самострелы» по своей территории происходят в РФ все чаще.

Россияне 20 февраля во время очередных обстрелов выпустили по Украине 11 зенитных управляемых ракет. Из них 10 упали в Белгородской области.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает «Лига.нет».

Инцидент произошел 20 февраля, когда россияне попытались нанести очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры в районе Харькова и области и запустили 11 зенитных управляемых ракет из района Белгородской области.

«Из них только одна попала по территории Украины. Остальные ракеты взорвались в воздушном пространстве РФ. Обломки упали на территорию Белгородской области», - сказал Громов.

Он заявил, что из-за неисправности вооружения или слабой военной подготовки российских солдат на территории РФ все чаще происходят взрывы - именно на объектах критической инфраструктуры.

«В результате этих «досадных» случаев распространяются панические настроения среди населения Белгородской области, которое уже понимает, как это жить без электричества и отопления», - сказал Громов.

Ранее поступала информация о подобных самообстрелах в Курской и Воронежской областях, добавил Громов.

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