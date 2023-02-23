«Мы будем такими же жизнерадостными и улыбающимися — осталось лишь победить режим» 23.02.2023, 13:45

2,046

Белорусский айтишник рассказал о жизни в Польше.

Еще два года назад Юрия совершенно устраивала жизнь в Минске, и он совершенно не собирался никуда переезжать. Но потом случилась война. Он на месяц переехал в Тбилиси, и теперь уже пять месяцев он живет в польском Белостоке, пишет ex-press.by.

О мотивах переезда

Еще два года назад Юра заканчивал университет, работал в крупной белорусской торговой сети, посещал курсы программирования и даже не мог себе представить, насколько изменится его жизнь.

— По специальности я экономист, а по факту работал в обычном магазине бухгалтером. В какой-то момент жизни понял, что в этом мире всем движет IT и решил записаться на курсы. В принципе, я практически ничего не терял, как говорится, попытка не пытка, плюс я всегда был неплох в точных науках, — рассказывает Юрий.

Отучившись на курсах, он устроился работать программистом в зарубежную компанию, офис которой находился в Минске. Работа парню нравилась, он понял, что писать код — это, что называется, «его».

До 24 февраля 2022 года Юра никуда переезжать не собирался. Зарплата почти около 1000 долларов, любимая девушка и жизнь в Минске молодого человека более чем устраивала, но в тот самый день изменилось все.

— С активной политической жизнью я связан никогда не был. В протестах 2020 года тоже не участвовал, хотя активно за ними следил. И я, как человек максимально отстраненный от всех этих политических интриг, никогда не думал, что мою жизнь могут изменить внешние обстоятельства, а не я сам. Тем более война. Тем более в 21 веке. Тем более, когда война даже не в моей стране, — негодует парень.

Первые дни после начала войны компания Юры предложила сотрудникам переехать из Беларуси в более безопасное место. Нужно было срочно принимать решение. Кроме этого, он опасался, что его могут призвать на службу, хоть он и не годен в мирное время.

— Мне казалось, эти дни длятся вечность. Было предложено много вариантов для переезда: Азербайджан, Турция, Таджикистан…Но наиболее быстрый — Грузия. Родители были не против, однако моя девушка, с которой я уже как два года снимал квартиру в Минске, наотрез отказалась покидать Беларусь. Но я понимал, что нужно в любом случае уезжать, с ней или без нее, — вспоминает молодой человек.

О Грузии

В Грузии Юра был уже через неделю. В Тбилиси он прилетел вместе со своим коллегой. Необходимо было срочно искать жилье и осваиваться.

— Первые три дня мы жили в небольшом отеле, который сняли в хорошо известном интернет-приложении. Потом заселились в квартиру, к слову, снять жилье было тяжело, многие грузины, услышав, что мы из Беларуси, бросали трубки и говорили, что агрессорам квартиру не сдают. Пришлось немного помучаться, но в итоге мы нашли довольно приличную «двушку» в районе 600 долларов в месяц, — рассказывает Юрий.

Но грузинский этап жизни парня продлился недолго. Юру бросила девушка, которая посчитала, что отношения на расстоянии невозможны. Плюс, когда стало понятно, что белорусская армия вступать в войну физически не собирается, молодой человек, пробыв три недели в радушной грузинской столице, вернулся на родину.

— Оглядываясь сейчас на происходящее, понимаю, что это была ошибка. Я уехал, думая только о себе, не оглядываюсь ни на что и ни на кого. В итоге потерял свою девушку, да и денег я тоже немало угробил. Это было слишком опрометчивое решение, — делится своими эмоциями наш герой. — В целом, в Грузии было прикольно, я, кстати, первый раз побывал за границей. Все-таки какой-никакой, но опыт.

О Польше

С апреля по сентябрь Юра находился в Беларуси, работая плюс-минус в том же темпе, что и в довоенное время. Однако в конце сентября, когда в России произошла мобилизация, компания Юрия снова стала настаивать на переезде из Беларуси.

— Мне предложили переезд в Польшу, создали все условия, предлагали так называемы «релокейт-пак», который обеспечивал мне все денежные затраты, связанные с переездом, подъемные деньги и прибавку на 200$ к зарплате. Я подумал: «А почему бы и нет?» В любом случае, вернуться я смогу в любой момент. В Беларуси меня больше ничего не удерживало, а так я буду в безопасности, на случай чего страшного. Здорово, что компания настолько бережно заботится о своих сотрудниках. Белорусскому госсектору стоит взять на заметку, — говорит парень.

Новой точкой для переезда Юры стал Белосток. Он решил, что нет смысла ехать в Варшаву или любой другой крупный город Польши, ведь программист все равно работает на «удаленке», при этом Белосток — самый беларусский город Польши.

— Переехал я в октябре 2022 года по рабочей визе. Затраты на оформление всех документов составили примерно 1000 белорусских рублей. Переезжал я опять-таки с тем же самым коллегой, с которым пытался освоиться в Грузии, на этот раз задержались чуть подольше, чем на месяц, — смеется парень.

Квартиру молодые люди искали в Белостоке заранее. Однако и с этим возникли трудности.

— Из Беларуси было сложно общаться с поляками, так как они вечно просили созвониться по телефону, а такой возможности особо нет, когда находишься в двух разных странах. В итоге нашли квартиру в телеграм-чатике просто по счастливой случайности, где до нас также жили белорусы. Двушка за 530$ с «коммуналкой» — просто шикарный вариант для Польши в нынешнее время, — говорит парень.

По словам Юры, сначала было очень тяжело в плане языкового барьера, польских законов и всяческой бюрократии.

— С языком просто была беда. Нужно было контактировать с риелтором, нотариусом, работниками местного горисполкома, короче, это был мрак. Кроме «джень добры» ни я, ни мой друг ничего не знали. И буквально со второго дня записались на индивидуальные занятия с репетитором по польскому, — рассказывает парень.

Жизнь Юры потихоньку наладилась, вошла в привычное русло, однако порой, он очень скучает по вещам, знакомым только белорусам.

— Например, по пельменям в форме подушечек — это был мой любимый белорусский деликатес. Скучаю по Минску, скверу Мицкевича, где любил прогуливаться, набережной Свислочи, запаху метро, сырной лепешке, кажется, мелочь какая-то, а такое родное, — ностальгирует Юрий.

Однако и в Польше парень уже смог найти свои любимые места и гастрономические предпочтения.

— Мало кто знает, но Белосток действительно очень красивый город. Все привыкли боготворить Гданьск, Краков, Вроцлав, но лично я считаю, что в Белостоке точно не хуже. Тут невероятно большой и красивый центр города, есть красивейший дворец Бранницких, не говоря о том, насколько здесь уютно, — впечатляется Юрий.

В целом же, польская жизнь, по его мнению, немного спокойнее белорусской.

— Люди никуда не спешат, они счастливые, улыбающиеся и жизнерадостные. Все-таки они более открытые, чем мы. Это мне в них и нравится. Именно поэтому, мне кажется, они смогли когда-то победить режим и стать свободной нацией. А, может быть, это и следствие этой самой победы. Я надеюсь, что мы, белорусы, когда-нибудь будем такими же жизнерадостными и улыбающимися, осталось лишь победить, — завершил программист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».