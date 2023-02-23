Медики назвали продукты, от которых надо отказаться ради здоровья желчного пузыря 1 23.02.2023, 14:09

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Они провоцируют образование камней.

Желчный пузырь накапливает желчь, которая необходима для расщепления жиров в процессе пищеварения. Когда желчный пузырь работает неправильно, нарушается выделение желчи, изменяется ее состав, она может застаиваться, что часто приводит к образованию камней.

Нарушения в работе желчного пузыря развиваются постепенно. Признаками проблем с желчным пузырем могут быть сильные боли в правом подреберье, привкус горечи во рту, рвота, вздутие живота, расстройство стула. При появлении таких симптомов следует обратиться к врачу.

Медики рассказали, какие продукты могут провоцировать проблемы с желчным пузырем.

Жирное мясо и рыба. Жирные сорта мяса и рыбы – это серьезная нагрузка на желчный пузырь, для их переработки нужно большое количество желчи. Особенно если много потреблять баранину, свинину, лосось и тунец. Если мясо, то лучше употреблять в пищу отварную курятину и телятину, что касается рыбы — полезными будут сельдь и треска.

Крепкий бульон. Речь идет о крепком мясном и грибном бульоне. Такое блюдо может быть вкусным, однако содержит в своем составе вещества, провоцирующие образование камней. Полезной альтернативой станут овощные супы, легкие и содержащие витамины и минеральные вещества.

Острые продукты. Если у вас проблемы с желчным пузырем нежелательно употреблять в пищу хрен, редьку, чеснок и горчицу, которые раздражают стенки желчного пузыря. Полезно оливковое масло, которое бережно относится к желчному пузырю, улучшает пищеварение и снижает вероятность формирования камней.

Кислые ягоды и фрукты. Они усиливают спазмы мускулатуры желчного пузыря, особенно это касается цитрусовых и клюквы. Желчный любит абрикосы, персики, яблоки и малину.

Петрушка, щавель и шпинат. Зелень также может отрицательно повлиять на желчный пузырь. Не стоит злоупотреблять щавелем, шпинатом и петрушкой, лучше добавьте в рацион больше оранжевых овощей, например морковь и тыкву. В их составе повышено содержание каротина, трансформируясь в витамин А, нормализует работу желчного пузыря.

Алкоголь. Алкогольные напитки вызывают спазм желчного протока, из-за чего может возникнуть застой желчи. Порадуют желчный пузырь очищающий свекольный сок и отвар шиповника, содержащий большое количество натурального витамина С.

Безалкогольные напитки. Газированные напитки способствуют повышенному газообразованию в кишечнике, негативно влияют на выработку и отток желчи, провоцируют застой жидкости в организме. С крепким чаем и кофе тоже следует быть осторожными. Присмотритесь к цикорию – он улучшает кровообращение и обменные процессы в желчном пузыре.

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