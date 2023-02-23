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«Раненых «вагнеровцев» сознательно оставляют умирать, живых назад не пускают»

  • 23.02.2023, 14:24
«Раненых «вагнеровцев» сознательно оставляют умирать, живых назад не пускают»

Россия считает потери под Бахмутом тысячами.

Бахмутское направление остается самой сложной точкой фронта. В попытках захватить город россияне теряют убитыми тысячи военных, а наемников ЧВК «Вагнера» вообще оставляет на полях и не пускают назад живыми.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов в ходе брифинга.

«Самой сложной остается обстановка на Бахмутском направлении, где агрессор, несмотря на значительные потери, не оставляет попыток окружения населенного пункта Бахмут», - сказал Громов.

Он напомнил, что бои на подступах к Бахмуту начались еще в июле прошлого года и продолжаются по сей день.

«Амбициозное военно-политическое руководство террористических войск стремилось еще до конца августа установить контроль над городом. Планами Кремля не предполагалось столь длительное противостояние и удержание силами обороны Украины этого населенного пункта», - отметил Громов.

По его словам, на захват Бахмута оккупанты бросили наиболее подготовленные части и подразделения регулярных войск, а также штурмовые отряды ЧВК «Вагнера».

«Наибольшая доля артиллерийских подразделений оккупантов сосредоточена именно на этом направлении. Именно на Бахмутском направлении уже 7 месяцев продолжаются самые интенсивные бои», - подчеркнул Громов.

Он отметил, что только с начала февраля там было более 380 боевых столкновений, но наши воины мужественно обороняют свои позиции.

«Так, 12 февраля в течение суток противник волнами по несколько штурмовых групп атаковал позиции ротного пункта одного из подразделений 93 отдельной механизированной бригады. Благодаря умелым действиям все атаки врага были отбиты», - рассказал Громов.

Продвижение врага, как сказал бригадный генерал, завершается только после разрушения оборонительных укреплений и необходимостью сохранить жизнь наших воинов.

«Для продвижения вперед враг не считается с потерями ни в вооружении, ни в личном составе. Количество убитыми в боях за Бахмут оккупанты считают тысячами, а наемников вообще не считают целесообразным эвакуировать, приемлемым для врага является то, что раненых вагнеровцев они сознательно оставляют, живых там назад не пускают» , - заявил Громов.

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