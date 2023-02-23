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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси

  • 23.02.2023, 14:50
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси
фото: bymedia

Во многих районах страны ожидается гололед.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гололеда и гололедицы в Беларуси 24 февраля.

«Утром и днем 24 февраля, в пятницу, во многих районах страны и в Минске ожидается гололед, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении Белгидромета.

В пятницу ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Ночью преимущественно по северо-западной половине, днем на большей части территории пройдут осадки — снег, мокрый снег, дождь. Ветер южный, юго-западный 4−9 м/с, днем порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от0 °С по западу до -14°С по востоку. Днем ожидается −1…+4 °С, по юго-западу — до +7°С.

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