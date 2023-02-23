FT: Путин провел симуляцию ядерного удара по Украине 11 23.02.2023, 14:56

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Учения показали неожиданный результат.

Российские военные по поручению президента Владимира Путина просчитали сценарий использования ядерного оружия в Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на два близких к Кремлю источника.

Речь идет об командно-штабных учениях - де-факто симуляции ядерного удара, которая позволяет оценить последствия и эффект такого шага.

Как утверждают источники FT, после симуляции Путин пришел к выводу, что даже ограниченный ядерный удар не принесет ему никаких военных выгод.

«У него не причин нажимать на кнопку», - говорит бывший российский чиновник.

«Зачем бомбить Украину? Вы взрываете тактический боезаряд (к примеру - ред.) в Запорожье. Все полностью заражено радиацией, вы не можете туда зайти. А это, как считается, и так российская территория. В чем смысл?» - поясняет логику источник FT.

Объявляя о начале вторжения 24 февраля 20222 года, Путин приказал перевести стратегические ядерные силы России в особый режим боевого дежурства, а также пригрозил последствиями странам, которые попытаются вмешаться в его планы. Российские военные в Калиниграде многократно проводили учения комплексов «Искандер», симулируя возможность тактического ядерного удара по европейскими странам.

Спустя полгода, когда армия начала отступать, сдавая с кровью захваченные территории, Путин выступил с серией ядерных угроз, которые сам озвучил завуалированно, а в прямой форме доверил высказать бывшему президенту, а ныне замглавы Совбеза Дмитрию Медведеву. В декабре Путин анонсировал отказ от существовавшей с советских времен доктрины «ответно-встречного» ядерного удара в пользу «превентивного».

И хотя западная разведка не обнаружила признаков, что Россия действительно готовится задействовать ядерное оружие, заявления Путина были восприняты достаточно серьезно, чтобы страны НАТО по послали жесткое предупреждение в Кремль.

США, Великобритания и Франция предупредили, что в ответ на использование ядерного оружия ответят ударом конвенциональными вооружениями, рассказали источники FT из числа бывших российских и американских чиновников.

Отказавшись от перспективы ядерного удара, Путин готов играть «на время» и делает ставку на долгую изматывающую войну, рассчитывая, что Запад устанет раньше, чем Россия, говорят источники, близкие к Кремлю.

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