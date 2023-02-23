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«Сколько должен получать человек, чтобы покупать все это?»

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  • 23.02.2023, 15:05
  • 4,242
«Сколько должен получать человек, чтобы покупать все это?»
иллюстрационное фото

Белорусов шокировали цены на помидоры и перцы.

Белорусов продолжают шокировать цены на овощи в торговых сетях.

О еще одном случае сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Посетитель магазина посмотрел на цены в гипермаркете «Корона» и задался резонным вопросом: сколько должен получать человек, чтобы покупать помидоры и перцы?

Как сообщал сайт Charter97.org, у «золотых» огурцов в белорусских магазинах появился конкурент: цены на перец в торговых сетях стали астрономическими.

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