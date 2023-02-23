«Сколько должен получать человек, чтобы покупать все это?»17
- 23.02.2023, 15:05
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Белорусов шокировали цены на помидоры и перцы.
Белорусов продолжают шокировать цены на овощи в торговых сетях.
О еще одном случае сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
Посетитель магазина посмотрел на цены в гипермаркете «Корона» и задался резонным вопросом: сколько должен получать человек, чтобы покупать помидоры и перцы?
Как сообщал сайт Charter97.org, у «золотых» огурцов в белорусских магазинах появился конкурент: цены на перец в торговых сетях стали астрономическими.