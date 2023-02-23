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Ученые обнаружили самых древних лучников в Европе

  • 23.02.2023, 15:22
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Ученые обнаружили самых древних лучников в Европе

Homo sapiens овладели этой технологией намного раньше, чем предполагалось.

Сотни каменных артефактов, обнаруженных на юге Франции, показывают, что Homo sapiens принесли технологию стрельбы из лука в Европу намного раньше, чем думали до сих пор.

Расположенная в долине реки Рона пещера Grotte Mandrin использовалась людьми с незапамятных времен. Показано, что неандертальцы укрывались здесь еще больше 80 тысяч лет назад, а в прошлом году Лаура Метц (Laure Metz) и ее коллеги из Университета Экс-Марсель обнаружили, что пещеру использовали и наши прямые предки, в частности они нашли зуб Homo sapiens, датированный возрастом около 54 тысяч лет.

С тех пор ученые продолжают исследовать древние слои, относящиеся ко времени существования в Grotte Mandrin стоянки сапиенсов. В статье, опубликованной в журнале Science Advances, они сообщают об обнаружении новых уникальных артефактов, оставленных этими людьми, прежде всего более чем тысячи мелких, заостренных каменных орудий длиной 1-2 сантиметра.

Часть из них ученые идентифицировали как наконечники стрел. Возможно, в таком качестве использовались и другие инструменты, но надежно доказать это удалось примерно для сотни образцов. Некоторые из них были обломаны в телах животных и сохранили следы воздействия пламени, которые, очевидно, появились во время приготовления на огне. Другие наконечники были найдены с остатками древка.

Использование лука и стрел началось в Африке около 70 тысяч лет назад. Однако древнейшие свидетельства их применения в Европе до сих пор датировались возрастом лишь около десяти тысяч лет назад; такие артефакты были найдены на территории Германии.

Впрочем, было очевидно, что Homo sapiens, которые начали вытеснять европейских неандертальцев еще более 40 тысяч лет назад, наверняка принесли с собой и эту революционную технологию охоты; на это указывает и новая находка, сделанная во Франции. Считается, что неандертальцы не смогли перенять ее и так и не освоили стрельбу, хотя и пользовались копьями.

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