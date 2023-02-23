МИД Украины отчитал венгерского министра Сийярто за поездку в Минск 2 23.02.2023, 15:50

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По словам представителя Киева, Будапешт занял пророссийскую сторону.

Спикер Минестерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Венгрия не может диктовать Киеву условия мирных переговоров, так как Будапешт избрал другую сторону.

Об этом представитель украинского МИД написал в «Фейсбуке».

Спикер упрекнул министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто за то, что он посещает Россию и Беларусь, однако призывает к мирным переговорам.

«Только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по Украине без самой Украины», — пишет Николенко.

Спикер МИД подчеркнул, что Венгрия находится не в той позиции, чтобы решать, когда должны начинаться мирные переговоры Украины. Будапешт имел возможность помочь, однако занял пророссийскую сторону.

Как писал сайт Charter97.org, глава МИД Венгрии Петер Сийярто посещал Минск, где встретился с министром иностранных дел Беларуси, а также главой Минэкономики.

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