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Ван И и вани

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  • Владислав Гирман, «Деловая столица»
  • 23.02.2023, 15:51
  • 3,352
Ван И и вани

Зачем шеф китайской дипломатии ездил в Москву.

Китай, который придерживался «нейтралитета», хотя оказывал и оказывает политическую поддержку РФ, постепенно втянулся в водоворот российско-украинской войны.

Москва постоянно говорит о тотальной зависимости Киева от коллективного Запада, называя США и ЕС хозяевами Украины. Реальное влияние Киева на политику партнеров и союзников (которое можно, как говорится, «пощупать» — это оружие, резолюции, изменения политических векторов) Кремль старательно игнорирует. Потому что это не вписывается в его парадигму «войны Запада против России», сконструированную по причине неспособности признать свою неспособность одолеть украинские Силы обороны.

И при этом Кремль также ворует нарративы Киева по поводу войны за выживание. Правда, с соответствующей коррекцией: Украина напала на Россию, стремясь ее уничтожить. Тем не менее, сейчас мы уже можем наблюдать начало отзеркаливания не только риторических и идеологических конструкций, но и, собственно, положения России в контексте созданной ею фейковой мифологемы «зависимости Киева от Запада». Все больше похоже на то, что Китай является хозяином России. Пекин все шире пользуется как нехваткой тех, кто еще готов говорить с Кремлем; так и тех, кто покупает российские энергоносители и готов торговать, в том числе продавать технологии, с токсичной Россией.

Не мирный, а позиционный

Пекин начал многоуровневую игру, которая выходит за пределы урегулирования противостояния России и Украины. Хотя последнее и является одним из ключевых ее элементов.

Иллюстрацией этого является так называемый «мирный план», о котором говорил экс-министр иностранных дел КНР, глава канцелярии ЦК КПК по иностранным делам Ван И во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности 18 февраля. Это, стоит отметить, первый визит дипломата столь высокого ранга с тех пор, как Си Цзиньпин обеспечил себе пожизненное пребывание у власти.

Сам план будет презентован 24 февраля, на годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину. Однако участники конференции не были в восторге от инициативы Пекина. В частности, потому, что этот план, вероятно, будет содержать призывы к прекращению поставок Украине оружия.

План, естественно, привлек скептическое внимание СМИ. Поэтому Пекину пришлось срочно гасить пламя, чтобы минимизировать вред для его «глобального» вмешательства в конфликт в качестве «миротворца». Представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь 22 февраля отметил, что это лишь позиционный документ, проще говоря, рамка, а не план. И Пекин, по его словам, подчеркивает уважение суверенитета и целостности всех стран. Учитывая риторику Кремля о «войне Запада», эти слова китайского дипломата, по всей видимости, касаются и России.

В целом же такая формулировка указывает, что в случае необходимости документ может быть отредактирован. Не исключено, что существенно. А такая необходимость может появиться, поскольку очевидное уже привлечение Китая к украинско-российскому вопросу повлекло за собой соответствующее реагирование партнеров Киева, в частности США.

Так, «на полях» Конференции состоялась встреча Ван И с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время которой речь шла и о Тайване, и о китайских аэростатах в американском небе, а еще о помощи КНР России в уклонении от санкций и, вероятно, военно-технической. Блинкен последний пункт четко обозначил «красными линиями» для Китая, который столкнется с определенными последствиями в случае их нарушения.

Тема возможного предоставления Китаем России реальной военной помощи для войны против Украины тоже получила достаточно широкую огласку. Как в СМИ, так и в заявлениях представителей Вашингтона, например, постоянной представительницы США при ООН Линды Томас-Гринфилд об этих «красных линиях».

Непростой выбор Китая

Здесь следует остановиться и очертить текущее состояние отношений Китая и США. Политическое и экономическое противостояние — да, оно есть. Но обе стороны стремятся избежать ухудшения ситуации, тяготея к очерченному президентом Байденом принципу «Конкуренция, но не конфронтация», который Китай с готовностью принял.

Вашингтон и Пекин не станут хорошими друзьями, но предпочитают максимально цивилизовать соперничество согласно ряду вполне конкретных правил.

Конечно, критические выпады в адрес друг друга будут звучать. Обоим государствам нужно сохранять лицо. Поэтому нет ничего удивительного в резком ответе пресс-секретаря МИД Ван Вэньбиня, через которого Пекин заявил, что США не имеют права указывать Китаю, как строить отношения с Россией. А на следующий день он обвинил Соединенные Штаты в том, что они как крупнейшие поставщики оружия в Украину являются «источником проблем» для всего мира.

В то же время в модели соперничества, которую пытаются построить Китай и США, именно Россия является главным раздражителем.

Она фактически сломала текущую систему международной безопасности и продолжит это делать, судя по пусть и блеклому, но вполне понятному выступлению Путина перед Федеральным собранием.

Развязанная им война, безразлично, знал о его плане Си Цзиньпин или нет, оказала негативное влияние на весь мир. И в том числе на Китай, чья экономика очень тяжело реагирует на три года пандемии. Война и энергетический и продовольственный шантаж мира Кремлем спровоцировали стремительное повышение цен на эти товары и услуги в Китае. Добавить еще «пандемические» нарушения цепей поставок, снижение темпов промышленного производства, торговли, а также высокий уровень безработицы среди китайской молодежи и получим еще один аргумент для Си в пользу попыток успокоить своего младшего партнера — Россию.

Кроме того, если Пекин видел в России средство для ослабления визави — Соединенных Штатов, ради, например, решения вопроса Тайваня с последующим скачком в глобальное доминирование, то уже очевидно, что из-за ошибочной оценки Москвой ситуации планы Китая откладываются на неопределенный срок.

Это во-первых. Во-вторых, это вышеупомянутые экономические последствия. В-третьих, поскольку китайский «нейтралитет» уже шаток и требует от Китая внесения корректив (либо интенсификация союза с РФ, либо, наоборот, дистанцирование и отказ от него), Пекин стоит перед сложным выбором: больше поддержки России, в частности военной, приведет к санкциям, а в дальнейшем — к потере доли (или даже полной) западных рынков, в которых китайская экономика, переживающая серьезные проблемы, крайне нуждается.

Четвертый момент касается угроз международной системе со стороны России. Китаю в этой системе очень удобно. На самом деле Пекин является одним из крупнейших глобализаторов в мире, потому что это залог функционирования китайской экономики, а с ней и политической модели. Разрушение Кремлем международных правил и баланса сил с постоянными угрозами применить ядерное оружие в перспективе могут свести на нет глобализационные усилия Китая. Тем более что в попытке хоть как-то отрефлексировать визит Байдена в Киев Путин заявил о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, который ограничивал количество ядерных боеголовок в США и РФ.

С другой стороны, жизнеспособность и будущее режима Си, как, кстати, и иранского режима аятолл (еще один союзник Кремля), основывается на политическом противостоянии с США (с сохранением тесных экономических связей), победа в котором и обретение статуса «государства номер один в мире» — это главная задача. Это миссия Си.

Потому это еще один серьезный вызов для Пекина. Какой он пытается решить сейчас. Посредством визита Ван И в Мюнхен, а после — поездкой в Москву.

Ван И в Москве

Относительно визита. Бросилось в глаза то, насколько мало уделяют внимания ему в центральных китайских СМИ: «Синьхуа», «Жэньминь Жибао», The Global Times.

Они активно освещали речь и каждую встречу Ван И в Мюнхене, а также его визит в ту же Венгрию, которая, кстати, тоже держится курса усиления связей с КНР.

До появления первых сообщений в российской прессе ( ТАСС ) о прибытии Ван И в столицу РФ китайские медиа вообще молчали. Да и в дальнейшем первыми о действиях китайского топ-дипломата сообщали именно российские СМИ.

21 февраля, когда Путин подверг двухчасовым пыткам бессмыслицами в позднебрежневском духе свою аудиторию, а вместе с ней и международных обозревателей, Ван И встретился с влиятельным чиновником из ближайшего окружения Путина — секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Хотя опять-таки, какой-то конкретики российские СМИ не приводят, а в качестве величайшего «успеха» приводят слова Ван И о том, что отношения двух стран «крепкие, как скала». Сообщение «Синьхуа» крайне формализовано и рафинировано — кратко и общими фразами о сотрудничестве и совместной работе ради «защиты мира и стабильности» как в мире, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Уже в среду китайский топ-дипломат встретился с Лавровым. Китайские СМИ на момент написания материала об этом молчали. Как, в принципе, и о произошедших также в среду переговорах Ван И с Путиным.

Какую-то общую оценку его визита в Москву дать сложно. Очевидно, что переговоры Ван И, которые, отметим, проходят на фоне поездок Байдена в Киев и Варшаву, не являются простыми. На это указывает подход к освещению его китайскими СМИ и общий политический фон, который значительно усложнился после очередного путинского ядерного шантажа.

И эта синхронность событий, похоже, заставила Ван И, так сказать, оправдываться перед Путиным: «Мы также готовы подчеркнуть, что наши отношения всегда не направлены на третьи страны, и, конечно, не подвергаются давлению со стороны третьих сторон, поскольку мы имеем очень сильную основу — как по экономике, так и по политике и культуре».

Однако не исключено, что бэкграунд, который Ван И привезет в Пекин из Москвы, сформирует дальнейшие отношения между странами. И, в частности, скажется на виде «мирного плана» 24 февраля и на планах Си в апреле-мае посетить российскую столицу. По словам источников WSJ, встреча Си с Путиным «станет частью толчка к многосторонним мирным переговорам и позволит Китаю повторить свои призывы, чтобы ядерное оружие не использовалось».

Глобальная игра

Подытожим информацию о конфигурации отношений США-Китай и Китай-Россия: заверения Москвы Китаем в дружбе есть, и выпады в адрес США имеются.

Однако существует и объективная реальность для Китая. И его амбиции, которые включают в себя нормализацию процесса борьбы за доминирование в мире. В этом направлении параллельно с турне Ван И Пекин, а именно нынешний глава МИД Цинь Ган презентовал Глобальную инициативу безопасности (GSI), которую обнародовало «Синьхуа».

Если коротко, то GSI — это декларация благих намерений и перечень предложений Китая по сохранению нынешней архитектуры безопасности сугубо мирным путем.

Документ пропитан двусмысленностями. Например, пункт 2 «об уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран”: «Мы верим, что все государства, большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные, являются равноправными членами международного сообщества. Их внутренние дела не терпят внешнего вмешательства, их суверенитет и достоинство должны уважаться, а их право самостоятельно выбирать социальные системы и пути развития должно поддерживаться».

Он может трактоваться в обе стороны — как относительно уважения к территориальной целостности Украины, так и уважительного отношения к политической модели как России, так и самого Китая.

Все споры, настаивает Пекин, следует разрешать мирным путем — через политические консультации и диалог ради сохранения общей архитектуры безопасности. Если рассматривать эту позицию КНР через призму российско-украинской войны, то для нас лично «путь диалога» — это принятие условий Кремля, ведь режим Путина не стремится просто убрать свои войска для прекращения войны.

С другой стороны, третий пункт Китай адресует непосредственно России, где настаивает: «ядерную войну невозможно выиграть и ее ни в коем случае нельзя вести».

В принципе, аналогично и с 18 пунктом, в котором Пекин требует защитить глобальную продовольственную и энергетическую безопасность путем усиления «координации действий для поддержания бесперебойной международной торговли сельскохозяйственной продукцией, обеспечения стабильного производства зерна и бесперебойных цепей поставок, а также избегания политизации и использования в качества оружия вопросов продовольственной безопасности”; и усиление «координации международной энергетической политики, создание безопасной и стабильной среды для обеспечения транспортировки энергии и совместной поддержки стабильности мирового энергетического рынка и цен на энергоносители».

Фундаментом же для осуществления такой деятельности Китай видит по-прежнему ООН, несмотря на то, что эта устаревшая на сегодняшний день структура оказалась неспособной справиться с таким вызовом как полномасштабная война в Европе.

Другой, уже готовой, платформы такого масштаба, у Пекина нет. Хотя он и декларирует необходимость также создавать как можно больше разных международных площадок (и будет создавать их для продвижения своей «мягкой силы»). Для КНР, похоже, ООН — это отправная точка, база для усиления влияния в мире, которое будет происходить по проверенным, неагрессивным (как в России) моделям.

Иными словами, Китай воспользовался моментом — глобальным кризисом — и пытается предложить миру альтернативу. Как утверждает Цинь Ган, «Китай никогда не будет стремиться к гегемонии, экспансии или сфере влияния или участвовать в гонке вооружений, но будет оставаться защитником мира во всем мире». Это правда: китайский дракон — это скорее падальщик, чем хищник. Следовательно, и Инициатива глобальной безопасности, и «мирный позиционный план» — это все элементы одной крупной кампании КНР по обретению статуса «третьей силы» или же более выгодной и безопасной альтернативы враждующим США и России. Эту альтернативу Китай через Ван И фактически уже предложил Европе в Мюнхене, где он, подчеркнуто игнорируя США, называл ЕС и КНР «двумя основными силами, рынками и цивилизациями». Что также можно рассматривать как попытку Пекина использовать и усилить европейский антиамериканизм.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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