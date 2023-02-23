Лукашисты обманули белорусов с тарифами на газ 1 23.02.2023, 15:55

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Подписан протокол с российским «Газпромом».

Стоимость российского газа для Беларуси на этот год будет на уровне цен 2022-го. Это следует из заявления министра энергетики Виктора Каранкевича. Напомним, для населения и бизнеса с 1 января повысили тарифы на газ, сообщает zerkalo.io.

Как сообщил Виктор Каранкевич, правительство подписало протокол с «Газпромом» по ценам на природный газ для Беларуси, а также по наценке на «голубое топливо», которое реализует «Газпромтрансгаз Беларусь» покупателям в нашей стране. Речь идет о договоренностях на 2023–2025 годы.

Министр энергетики заявил, что цена на газ для Беларуси согласована исходя из условий 2022 года. При этом она привязана к курсу российского рубля.

О том, что цена российского газа для Беларуси в 2023 году не изменилась по сравнению с 2022-м, в начале февраля сообщали в Минэнерго РФ. В 2022 году его стоимость составляла 128,5 доллара за одну тысячу кубометров.

Напомним, премьер-министр Беларуси Роман Головченко 20 декабря заявил, что формирование цены на российский газ для Беларуси базируется на белорусском предложении, она впервые зафиксирована на трехлетний период.

В апреле 2022 года стало известно, что Минск и Москва договорились, что цена на газ для Беларуси до конца года будет установлена в российских рублях. До этого они были в долларах.

При этом в правительстве обещали снизить ценовую нагрузку на потребителей газа. Там уверяли, что с уходом от доллара цена на газ для Минска в апреле стала «выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до сегодняшнего дня соглашением».

В июне прошлого года МАРТ задним числом привязал тарифы на энергоресурсы для юрлиц и ИП к курсу российского рубля. А в сентябре по такой же схеме был подписан указ, который с 1 июля устанавливал цены на газ в зависимости от курса белорусского рубля к российскому. Так тарифы, которые зависят от российских энергоносителей, стали привязанными не к курсу доллара, а к российской валюте.

В правительстве рассказывали, что индексацию цен на газ, электрическую и тепловую энергию будут проводить только в том случае, если курс российского рубля упадет к доллару до 75 рублей и более.

С 1 января в Беларуси повысили тарифы на газ как для бизнеса, так и для населения. Причем для физлиц расценки в некоторых случаях подняли на треть.

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