«У Путина мертвы уже три советника» 3 23.02.2023, 16:01

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Главе РФ тоже, возможно, придется покончить с собой.

Бывший высокопоставленный чиновник Кремля заявил, что в случае катастрофического поражения РФ в войне с Украиной Путин будет вынужден покончить жизнь самоубийством.

Влиятельное британское издание Financial Times узнало, как и при каких обстоятельствах Путин принял решение о вторжении в Украину.

Журналистам удалось выяснить у близких Путину людей, что в Москве хорошо понимают размер катастрофы, который накрывает Россию из-за фатальной ошибки главы Кремля.

При принятии решения о начале войны с Украиной Путин не учел мнение даже людей из своего ближайшего окружения, зато он полагался на информацию украинского политика и своего кума Виктора Медведчука. При этом им двигало желание войти в историю новым Петром I, пишет Financial Times в большом расследовании к годовщине вторжения России в Украину.

Участник встречи Путина с крупным бизнесом, прошедшей в день вторжения, 24 февраля, рассказал газете, что перед мероприятием спросил главу МИД Лаврова, как информация о готовящемся вторжении в Украину осталась неизвестной для властной и бизнес-элиты.

На это министр, по словам бизнесмена, ответил: «У него [Путина] три советника: Иван Грозный, Петр Великий и Екатерина Великая». Все трое, на кого равняется Путин, давно мертвы и оставили неоднозначный след в российской истории. Идею войны с Украиной скептически оценивали в СВР.

И даже секретарь Совбеза Николай Патрушев в ходе заседания Совбеза 21 февраля предложил дать дипломатии еще один шанс. Он «знал, в каком плохом состоянии находится армия, и сказал об этом Путину», утверждает источник, близкий к Кремлю. Однако президент отверг голоса несогласных, как и в 2014 году при аннексии Крыма.

Тогда он даже не проинформировал Совет безопасности. Обсуждение операции велось в ходе ночного совещания, завершившегося только в 7 утра, пишет FT. Собеседниками президента были министр обороны Сергей Шойгу и три высокопоставленных силовика.

«Он действительно верит во все, что говорит о сакральности и Петре Великом. Он думает, что его будут помнить как Петра», — сказал бывший высокопоставленный чиновник.

Ключевая проблема заключается в том, что Путин выстроил вокруг себя систему, в которой никто не говорит ему правду, а после начала войны президент еще больше изолировался, сообщили знакомые с ним люди.

«Сталин был злодеем, но хорошим менеджером, потому что ему нельзя было солгать. Но никто не может сказать Путину правду. Люди, которые никому не доверяют, начинают доверять очень небольшому числу людей, которые им врут», — говорит собеседник, знакомый с Путиным.

По информации газеты, большая часть руководства администрации президента и экономического блока правительства в частных беседах выступают против войны, но говорят, что не могут как-либо повлиять на нее.

Ограниченный круг общения Путина привел к тому, что он опирался на информацию Виктора Медведчука по Украине при планировании операции, а тот обещал Путину, что российским войскам будут рады в Украине, пишет FT.

Эту оценку поддержала ФСБ. Люди Медведчука работали корректировщиками для российских войск, нанося навигационную маркировку на здания и дороги, и помогли России захватить часть территорий на Юге Украины, включая Херсон.

Однако большинство купленных Медведчуком людей просто сбежали с полученными деньгами или обратились и предупредили украинские власти о полученных инструкциях, сообщили газете высокопоставленный украинский чиновник и несколько экс-чиновников из России и США.

Спустя год после вторжения Путин осознает, что цена оказалась огромной, но по-прежнему полон решимости победить, сказали газете люди, лично знакомые с президентом. Бывшие и действующие чиновники утверждают, что Путин ищет новые обоснования войны, настаивая на том, что у него не было другого выбора, кроме как продолжать вторжение любыми средствами.

«Он говорит своим приближенным: оказывается, мы были совершенно не готовы. В армии бардак. В нашей промышленности бардак. Но хорошо, что мы узнали об этом именно так, а не тогда, когда к нам вторгнется НАТО», — сказал один из экс-чиновников.

Перед Путиным стоит непростая альтернатива, говорит бывший высокопоставленный чиновник Кремля: «Страшно подумать, что будет в случае катастрофического поражения России. Это означает, что были совершены катастрофические ошибки и человек, стоящий за этим, должен свести счеты с жизнью будь то с помощью пули, цианида или чего-то еще».

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