Буданов: Мы приближаемся к концу войны
- 23.02.2023, 16:14
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Глава украинской разведки назвал два фактора, которые приближают этот момент.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уверен, что Россия будет вынуждена будет вывести свои войска с территории Украины.
В интервью французскому изданию Le Monde он заявил, что этому поспособствует как давление украинской армии, так и политические процессы в самой России.
«У россиян была возможность спокойно выйти из ситуации, которую они сами создали. Они не хотели останавливаться. Они избрали путь эскалации. Это создает для них проблемы», — считает Буданов.
Глава украинской разведки считает, что война подходит к концу, но ее прекращение возможно только с восстановлением территориальной целостности Украины до ее международно признанных границ 1991 года.
«Любой другой вариант для нас неприемлем. Любая территориальная уступка могла привести лишь к новому конфликту в дальнейшем», — говорит Буданов.
Как писал сайт Charter97.org, Буданов выразил мнение, что возле границ Украины нужно создать зону безопасности.