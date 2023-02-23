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Буданов: Мы приближаемся к концу войны

  • 23.02.2023, 16:14
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Буданов: Мы приближаемся к концу войны
Кирилл Буданов

Глава украинской разведки назвал два фактора, которые приближают этот момент.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уверен, что Россия будет вынуждена будет вывести свои войска с территории Украины.

В интервью французскому изданию Le Monde он заявил, что этому поспособствует как давление украинской армии, так и политические процессы в самой России.

«У россиян была возможность спокойно выйти из ситуации, которую они сами создали. Они не хотели останавливаться. Они избрали путь эскалации. Это создает для них проблемы», — считает Буданов.

Глава украинской разведки считает, что война подходит к концу, но ее прекращение возможно только с восстановлением территориальной целостности Украины до ее международно признанных границ 1991 года.

«Любой другой вариант для нас неприемлем. Любая территориальная уступка могла привести лишь к новому конфликту в дальнейшем», — говорит Буданов.

Как писал сайт Charter97.org, Буданов выразил мнение, что возле границ Украины нужно создать зону безопасности.

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