Украинский генерал: На Кинбурнской косе может повториться сценарий Змеиного 23.02.2023, 16:16

Военный назвал слабое место оккупантов.

Кинбурнская коса – единственный до сих пор оккупированный клочок суши Николаевской области Украины. Полностью вытеснить оккупантов с этой территории непросто из-за выбранной ими тактики внезапных набегов для обстрелов Очакова. Однако слабое место врага – логистика, и со временем огневое влияние ВСУ заставит россиян уйти с Кинбурна, считает генерал-майор Дмитрий Марченко.

Легендарный защитник Николаевщины, сейчас координирующий партизанское движение на оккупированных территориях юга Украины, прокомментировал текущую ситуацию на Кинбурнской косе в интервью местному изданию «НикВести». Марченко подтвердил информацию спикера ОК «Юг» Натальи Гуменюк о том, что в настоящее время полуостров является фактически «серой зоной», с которой российские войска чуть ли не ежедневно атакуют Очаков.

«Россияне там постоянно не находятся. Они сберегают на косе определенные средства нанесения поражений. У них там есть определенный личный состав, который обеспечивает охрану этих средств. А основные силы противника на Кинбурн заходят и выходят. Когда они получают задачи по совершению обстрелов по Очакову, они заходят, отстреливаются и уходят. Поэтому очень сложно нам их там «поймать» именно в момент нанесения артиллерийских ударов. Но мы над этим работаем и очень удачно, и в скором времени вы увидите результат нашей работы», – отметил генерал.

Марченко и его собеседник в студии также провели некоторые параллели между Кинбурнской косой и островом Змеиный, оценивая вероятность «жеста доброй воли» со стороны противника.

«Как они, так и мы понимаем, что там есть водное препятствие, которое нам, к сожалению, преодолеть очень трудно. Однако со временем оккупанты все равно оставят полуостров – мы доведем их до этого действа. Так же, как мы это сделали в Херсоне – уничтожением логистики, путей поставок, складов с боеприпасами и так далее. Они будут вынуждены отойти, потому что смысла дальше находиться на Кинбурне у них не будет никакого», – подчеркнул военный.

Напомним, несколько дней назад над Кинбурнским полуостровом и Днепро-Бугским лиманом был замечен столб дыма: по предварительной информации, бойцы ВСУ «накрыли» артиллерийскую установку врага, из которой оккупанты били по Николаевщине.

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