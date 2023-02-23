Вертолет с министром спорта Ирана потерпел крушение

Вертолет с министром спорта Ирана потерпел крушение2
- 23.02.2023, 16:39
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Чиновника госпитализировали.
Вертолет, на борту которого находился министр спорта Ирана Хамид Саджади, потерпел крушение в городе Бафт (провинция Керман на юге страны). Об этом передает агентство IRNA.
«Вертолет с министром спорта потерпел крушение в четверг при посадке около спортивного комплекса в городе Бафт», - говорится в сообщении.
Сообщается, что он госпитализирован вместе с остальными пассажирами и пилотами вертолета в местную больницу.