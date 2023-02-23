Вертолет с министром спорта Ирана потерпел крушение 2 23.02.2023, 16:39

3,516

Фото: IRNA

Чиновника госпитализировали.

Вертолет, на борту которого находился министр спорта Ирана Хамид Саджади, потерпел крушение в городе Бафт (провинция Керман на юге страны). Об этом передает агентство IRNA.

«Вертолет с министром спорта потерпел крушение в четверг при посадке около спортивного комплекса в городе Бафт», - говорится в сообщении.

Сообщается, что он госпитализирован вместе с остальными пассажирами и пилотами вертолета в местную больницу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».