закрыть
23 февраля 2023, четверг, 18:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Вертолет с министром спорта Ирана потерпел крушение

2
  • 23.02.2023, 16:39
  • 3,516
Вертолет с министром спорта Ирана потерпел крушение
Фото: IRNA

Чиновника госпитализировали.

Вертолет, на борту которого находился министр спорта Ирана Хамид Саджади, потерпел крушение в городе Бафт (провинция Керман на юге страны). Об этом передает агентство IRNA.

«Вертолет с министром спорта потерпел крушение в четверг при посадке около спортивного комплекса в городе Бафт», - говорится в сообщении.

Сообщается, что он госпитализирован вместе с остальными пассажирами и пилотами вертолета в местную больницу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун Владимир Фесенко