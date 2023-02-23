Конфликт Пригожина с Минобороны играет все новыми красками 3 Дмитрий Колезев

23.02.2023, 16:56

6,992

Евгений Пригожин

Дела путинского повара совсем плохи.

Конфликт Пригожина с Минобороны играет все новыми красками. Если вы пропустили, краткое содержание предыдущих серий: Пригожин критиковал разных генералов Минобороны и вроде бы даже добился смещения генерала Лапина, после чего замахнулся на фигуры покрупнее. Бойцы Пригожина назвали начальника Генштаба Герасимова «чертом» и «п****ом». К несчастью для Пригожина, вскоре после этого Путин назначил Герасимова командующим спецоперацией. И дела у «Вагнера» резко разладились. Пригожин заявил, что его отодвинули от вербовки заключенных в зонах и перестали размещать рекламу ЧВК в прессе. Но главное, он стал жаловаться, что Минобороны не отгружает ему снарядов, необходимых для штурма.

Минобороны вяло оправдывалось, а Пригожин записывал войсы, в которых мольбы сочетались с угрозами, взывал к совести, требовал наказать виновных, выступал от имени русского народа и т.п. Сегодня он репостнул фотографию с горой тел убитых бойцов «Вагнера», сообщив, что убитых было бы намного меньше, если бы Минобороны все-таки поставляло «Вагнеру» снаряды в должном количестве. А пригожинские боты пришли в трансляции с путинского митинга в «Лужниках» и стали требовать там «СНАРЯДОВ ВАГНЕРУ!».

Интересно, конечно, чем это кончится. Пока все выглядит так, что дела Пригожина совсем плохи, но за последний год мы видели уже столько кульбитов, так что не будем хоронить его заранее. Человек талантливый, может, еще выкрутится.

Между тем, начинает звучать довольно логичная версия, что Минобороны не дает «Вагнеру» снаряды не из-за обиды Шойгу и Герасимова, а просто потому что снарядов нет.

Дмитрий Колезев, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».