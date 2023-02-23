В Лондоне перед посольством РФ прошла дерзкая акция солидарности с Украиной

В Лондоне перед посольством РФ прошла дерзкая акция солидарности с Украиной4
- 23.02.2023, 17:15
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Видеофакт.
В Лондоне протестующие залили желтой и синей краской главную дорогу у посольства России в Кенсингтоне. Об этом сообщает BBC.
Полиция сообщила, что четыре человека — трое мужчин и одна женщина — были арестованы по подозрению в нанесении ущерба и создании препятствий для движения по шоссе.
Все четверо были доставлены в полицейский участок на западе Лондона, где и остаются в настоящее время.
🔥 Дерзкая акция солидарности с Украиной прошла напротив посольства РФ в Лондоне.— Сharter97.org (@charter_97) February 23, 2023
Активисты разлили краску синего и желтого цветов, а проезжающие мимо автомобили «создали» украинский флаг. pic.twitter.com/2QqLCqsYG3