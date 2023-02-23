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В Лондоне перед посольством РФ прошла дерзкая акция солидарности с Украиной

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  • 23.02.2023, 17:15
  • 3,502
В Лондоне перед посольством РФ прошла дерзкая акция солидарности с Украиной

Видеофакт.

В Лондоне протестующие залили желтой и синей краской главную дорогу у посольства России в Кенсингтоне. Об этом сообщает BBC.

Полиция сообщила, что четыре человека — трое мужчин и одна женщина — были арестованы по подозрению в нанесении ущерба и создании препятствий для движения по шоссе.

Все четверо были доставлены в полицейский участок на западе Лондона, где и остаются в настоящее время.

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