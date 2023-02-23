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В Беларуси запретили торговать акциями «Газпрома»

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  • 23.02.2023, 17:22
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В Беларуси запретили торговать акциями «Газпрома»

И еще одной энергетической компании РФ.

Банк России отказал инвестиционной компании «Айгенис» в организации обращения акций ПАО «Газпром» и ПАО «Интер РАО ЕЭС» на вторичном рынке Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ). Информация об этом размещена на сайте Центробанка РФ, пишет OL.

В решении регулятора говорится, что «Айгенис» отказано в выдаче разрешения на организацию обращения за пределами России акций ПАО «Газпром» и обращения простых акций «Интер РАО ЕЭС».

Ранее сообщалось, что «Айгенис» планирует открыть торговлю российскими ценными бумагами на Белорусской валютно-фондовой бирже. Для этого по инициативе «Айгенис» была организована квалификация ценных бумаг нерезидентов в Республиканском центральном депозитарии ценных бумаг для учета в депозитарной системе Беларуси.

В результате к инфраструктуре фондового рынка нашей страны допущены ценные бумаги двух десятков российских топовых компаний.

Тем временем дочернее подразделение белорусской «Айгенис» — ООО «Инвестиционная компания «Айгенис» (Москва) получило лицензию Центрального банка РФ, чтобы предоставлять услуги белорусским инвесторам и расширить возможности инвестирования для белорусских домохозяйств за счет более разнообразного спектра инструментов фондового рынка РФ.

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