Десять побед Украины за год войны 7 Анна Маляр

23.02.2023, 17:27

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Фото: AP

Кремль не смог добиться стратегического успеха ни в одном из направлений.

Завтра выполнится год широкомасштабного преступного вооруженного вторжения России на территорию Украины. Год нашей несокрушимости, героической борьбы украинцев за свободу и свободу. И 10 год российско-украинской войны, которую путинский режим развязал в 2014 году.

В четверг, 24 февраля 2022-го, Россия начала акт геноцида против украинцев, в результате которого мир увидел подлинное лицо русского мира. Мы никогда не простим врагу кровавые убийства, зверства, издевательства, мародерства и разрушения.

Сложно было представить, что наша реальность приобретет сюжеты Второй мировой… Ночные бомбардировки, российские танковые колонны на наших родных дорогах, враждебная сеющая смерть артиллерия стирает с лица земли улицы, села и города. Гостомель, Мариуполь, Херсон, Харьков, Ирпень, Буча, Ахтырка… Города-герои. Люди-герои. Мы помним каждую жертву в этой войне!

России не удалось захватить ни море, ни воздух, ни даже удержать те территории, которые сначала удалось захватить. Кремль не смог добиться стратегического успеха ни в одном из направлений. А мы?

Израненные, уставшие, но непокоренные. Мы выстояли благодаря силе духа народа, любви к свободе и беспрецедентной поддержке цивилизованного мира. Мы видим, как наши партнеры со всего мира поддерживают Украину в этой борьбе, что дает нам дополнительную мотивацию и силу. Мы четко следуем по Евроатлантическому вектору Украины. От приготовления к бою коктейлей молотова 24 февраля 2022 года, 23 февраля 2023 года готовим украинские экипажи к бою на танках союзников.

Мы становимся сильнее. И наша ярость к врагу, желание прогнать оккупанта из Украины крепкое, как никогда раньше.

С точки зрения вооружения наша армия де-факто уже стала армией НАТО. В течение года Минобороны решало задачу обеспечения нашей армии оружием и боеприпасами.

Вы знаете, что год назад мы получали в качестве помощи от партнеров пехотное оружие. Нам удалось добиться решения о предоставлении тяжелого оружия западному образцу. Сейчас уже формируются танковые подразделения, принято решение о предоставлении дальнобойного оружия. У нас есть противокорабельные и противорадарные ракеты. Вскоре получим системы Patriot и SAMP-T, способные перехватывать баллистические ракеты. Продолжаются дискуссии по самолетам, и это решение также будет положительным.

В публичном пространстве много заявлений лидеров разных стран, что они увеличивают производство оружия и боеприпасов. Ведь никто не верил, что в Европе еще когда-нибудь произойдет война подобной интенсивности. Нам удалось сдержать врага в течение этого года, потому что Минобороны искало и покупало оружие по всему миру. Одновременно в прошлом году проводилась системная работа с украинскими производителями. И в этом году мы увидим на поле боя более качественное вооружение и технику украинского производства.

Назову 10 наших побед за последний год:

1. Успешная оборона Киева, Чернигова, Сум и Харькова в феврале-апреле 2022;

2. Массовое сопротивление мирного населения российским оккупантам на временно занятых захватчиками территориях;

3. Изгнание российских оккупантов из Киевщины, Черниговщины и Сумщины в марте-апреле 2022 года;

4. Уничтожение ракетного крейсера Москва — флагмана российского Черноморского флота в апреле 2022 года;

5. Изгнание российских оккупантов из о. Змеиный в июне 2022 года;

6. Уничтожение системы логистики российских оккупационных войск на юге и востоке Украины в июне-августе 2022;

7. Изгнание российских оккупантов из Харьковщины в сентябре-октябре 2022 года;

8. Изгнание российских оккупантов из Херсона в сентябре-октябре 2022 года;

9. Успешные действия украинской системы противовоздушной обороны в октябре 2022 — феврале 2023;

10. Сдерживание российского наступления на востоке Украины в декабре 2022 — феврале 2023 года.

Помним огромную цену, которую наш народ платит за нашу свободу.

Мы благодарим всех, кто сейчас держит строй и продолжает защищать Родину. Спасибо всем храбрым украинцам, которые держат свой фронт.

Наше сражение за право жить длится 52 недели и более 8 тысяч 700 часов!

На востоке продолжается наступление врага. Круглосуточные атаки. Ситуация напряженная. Наши воины не дают оккупантам достичь поставленных целей и наносят очень серьезные потери. Ценой чрезвычайных усилий наши воины совершают ежедневный подвиг!

Анна Маляр, «Фейсбук»

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