«Положение было бедственное, денег не хватало» 23.02.2023, 18:02

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Белоруска рассказала, как занялась торговлей собственными соленьями.

К этим двум женщинам на Слуцком рынке всегда приятно подходить. Получается у них все дружно, торговля спорится: всегда аккуратно расставлен товар на витрине, чистые прилавки. Женщины всегда предложат попробовать, расскажут, что это за соленья, пишет корреспондент портала kurjer.info.

Когда познакомились поближе, оказалось, что это мать и дочь. Тамара Ивановна продает на рынке различные соленья собственного производства. Живет она в Слуцке в частном доме, приусадебный участок дает и работу, и заработок.

Тамара Ивановна сейчас на пенсии. Она рассказала, что торговлей начала заниматься вынужденно в 90-е годы. После трагической гибели мужа осталась одна с тремя детьми. Положение было бедственное, денег не хватало. Сначала продавала на вокзале семечки, сушеную рыбу. Потом стала сажать больше овощей на приусадебном участке, и это стало основным занятием.

Сейчас она не только выращивает, но сама их солит, маринует и продает, помогает ей дочь. Тамара Ивановна старается максимально использовать землю. Снимает два урожая: сначала сажает раннюю картошку, а потом на этом месте капусту. Сорт «Дайкон» вырастает размером до 3 килограммов.

Рецепты солений выработались свои из многолетней практики. «Капуста очень вкусная, листочки нежные, всё своими руками, — говорит она. — Есть и то, что требует времени, например, чеснок мочёный нужно готовить три месяца».

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