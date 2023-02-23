В России при загадочных обстоятельствах скончался нефтяной магнат 23.02.2023, 18:07

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Бизнесмен был близким другом главы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

В России нашли мертвым крупного нефтяного бизнесмена Вячеслава Ровнейко, имевшего общий бизнес с зятем Бориса Ельцина.

59-летний Ровнейко умер в подмосковном доме на Рублевке. Российские СМИ пишут, что около 23:00 магната нашли без сознания в его коттедже. Прибывшие на вызов врачи не смогли спасти бизнесмена. Пока в РФ утверждают, что в смерти Ровнейко нет криминального следа.

Магнат получил образование в одном из самых престижных российских вузов – Московском государственном институте международных отношений. После получения высшего образования в 80-х годах Ровнейко получил должность в фирме «Союзнефтеэкспорт» и некоторое время работал в Бельгии. За границей его ближайшим коллегой был действующий глава внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Журналисты писали, что Ровнейко мог быть российским разведчиком, однако доказательств этим предположениям нет.

После распада СССР он начал активно участвовать в создании различных топливно-энергетических компаний, а уже в 2000 году с мужем дочери экс-президента Бориса Ельцина Леонидом Дьяченко и Уильямом Томасом основал компанию Urals Energy.

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