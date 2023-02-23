В Минске за $100 тысяч продается трешка с интересной деталью 23.02.2023, 18:19

Люди гадают, зачем она нужна.

Телеграм-канал «Будни риэлтора» обратил внимание на объявление о продаже трешки в районе улицы Маяковского в Минске. На первый взгляд, квартира абсолютно обычная, если бы не одна деталь: в потолке на лоджиях спрятаны лестницы. Для чего они нужны? Рассказывает Realt.by.

Квартира находится на девятом этаже в девятиэтажном доме 2005 года постройки на улице Великоморской, 10. Просят за нее 103 тысячи долларов.

Общая площадь — 78,6 «квадрата», жилая — 44,6 «квадрата». Кухня — больше 11 квадратных метров. Санузел раздельный. Установлена ванна. А в туалете есть умывальник. Есть две застекленные лоджии — в кухне и жилой комнате.

Одна лоджия в квартире совмещена с кухней, выход на вторую находится в жилой комнате. Интересная деталь на обеих лоджиях — люк в потолке, из которого спускается деревянная лестница.

Подписчики телеграм-канала «Будни риэлтора» в комментариях гадают о применении лестниц:

— Мы снимали квартиру на Лещинского в новых домах. Последний этаж. На балконе был люк в потолке, ведущий в «глухую» комнату. Выхода на крышу или чердак мы там не видели. То есть как неучтенная кладовка вполне может быть, — пишет Валентина.

— Так это пожарная лестница, на балконах часто встречаются люки. Вот таким образом обыграли, а еще в этих домах есть пожарный переход в сторону на балкон соседа. Наверно заделали, — предполагает Александр.

— В Германии встречается в старых домах повсеместно, но вот в минских панельках такого и правда никогда не видел, — пишет Алекс.

И все-таки это лестницы на чердак.

— Две лоджии с панорамным остеклением окнами ПВХ и дополнительно оборудованными выходами на чердачные помещения, — описывают в объявлении. Каждое помещение занимает 4 квадратных метра.

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