Лукашенко вновь использовали в качестве ретранслятора намеков Кремля 16 Алексей Голобуцкий

23.02.2023, 18:22

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фото: ТАСС

Белорусский диктатор публично признал, что Россия может «не победить».

Похоже, Кремль после намеков НАТО действительно начал прощупывать почву на предмет «если не с Путиным — то переговоры действительно возможны?»

Лукашенко вновь использовали в качестве «посланника мира» – ретранслятора настойчивых намеков Кремля на переговоры.

Только на этот раз принялись убеждать, что это Зеленский не хочет переговоров и массово посылает военных насмерть, а вот сами украинские военные категорически не согласны с позицией президента и не хотят воевать, с удовольствием пойдут на мирные переговоры.

Хотя начало заявления — Лукашенко вслух, публично признал, что Россия может «не победить» – тоже вещь знаковая. Такое не озвучивают, когда все прекрасно и преимущество на поле боя господствующее – в личном составе (300 000, как мы в курсе) и в боеприпасах. Да и ракеты для уничтожения гражданской инфраструктуры вопреки всему продолжают производиться, хотя и в минимальном количестве (зато из Ирана начали подвозить). Но на фоне всего этого — все равно признание возможности поражения.

«Чудеса могут случиться, что Россия не победит. … Всегда есть с кем говорить о мире. Войну нужно прекращать — самые талантливые убеждённые военные в Украине считают так. Поэтому вот вы увидите: нам всё равно, и россиянам прежде всего, придётся договариваться с военными Украины. И военные смогут договориться. Я вам скажу так: с Россией можно договориться о невероятном. Но надо делать шаги в этом направлении. И не ставить предварительных условий перед тем как сесть за стол переговоров».

Вообще интересное заявление. Такое впечатление, что на этот раз Лукашенко послал не столько Путин, сколько кто-то другой — возможно, отдельные представители военных. Или Путин вместе с военными. «Военные смогут договориться» – это ведь не только об украинской стороне, но и о российской. И где в этой формуле место Путину?

Это сродни предыдущему, еще очень приблизительному ответу европейцам и американцам с их уже прямыми указаниями «Переговоры возможны, но не с Путиным». Вроде бы самый очевидный рецепт: утилизация Путина любым способом и с любой легендой, а затем переговоры.

Но здесь, возможно, пытаются намекнуть на компромисс: «А если Путин останется, но переговоры будут вести и капитуляцию будут заключать российские военные? Так можно?» Тогда это свидетельствует, что Путин уже принял поражение и ищет способы остаться в живых, при капиталах и даже, возможно, при какой-то части власти.

Алексей Голобуцкий, t.me

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