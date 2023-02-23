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Эксперты назвали популярные продукты с обезболивающим эффектом

  • 23.02.2023, 18:27
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Эксперты назвали популярные продукты с обезболивающим эффектом

Эта еда оказывает невероятно полезное влияние на человеческий организм.

Согласно статистике, каждый человек хотя бы раз в жизни страдал от головных болей. Причиной этого неприятного симптома может стать практически все что угодно от изменения погоды до простой усталости или хронических заболеваний. Порой побороть мигрени сложно, даже с помощью лекарственных препаратов, ведь в человека могут быть противопоказания к ним. Немногие знают, но забыть о головных болях могут помочь некоторые продукты.

Справится с головными болями могут помочь привычные нам продукты, которые можно найти в ближайшем супермаркете или на рынке. Об этом пишет ua-novosti.

Белокочанная капуста

Содержит очень много фолиевой кислоты и магния, которые оказывают невероятно полезное влияние на человеческий организм.

Шпинат

Сложно пересчитать все полезные вещества и витамины, которые содержатся в шпинате. В частности это витамины С, A, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К, а также железо, калий, цинк, магний, кальций и другие минеральные вещества.

Шоколад

В разумных количествах может помочь справится с головными болями. Шоколад содержит теобромин – вещество-спазмолитик, которое позитивно влияет на кору головного мозга и борющееся с мигренью.

Бананы

Вкусные и полезные фрукты богаты на железо, калий и магний. Банан оказывает положительное влияние на сосуды, выводит лишнюю жидкость и снижает артериальное давление.

Лосось

Содержит много жирных кислот Омега-3, которые очень полезны для человеческого организма, в частности помогают бороться с головной болью.

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