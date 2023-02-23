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Пекин хочет капитуляции России

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  • Владислав Иноземцев
  • 23.02.2023, 18:28
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Пекин хочет капитуляции России
Владислав Иноземцев

Китай является единственным чистым бенефициаром происходящего.

Пока в России в последние дни ждут китайских инициатив по разрешению «украинской проблемы» и надеются, что великий Си все же посетит в обозримом будущем российскую столицу, выскажу пару мыслей относительно позиции пекинского руководства и его возможных предпочтений.

Китай является единственным чистым бенефициаром происходящего. Он получил причину даже формально не относиться более к России как к равному партнеру – как из-за демонстрации ее реальной военной мощи (точнее – мощей), так и из-за той экономической роли, которую он сейчас играет для Москвы. Он получил возможность впервые привязать крупную державу к себе через покупки сырья, продажу готовой продукции и юанизацию экономики в таких масштабах, каких нет даже в Иране и Пакистане. При этом, в отличие от тех же Ирана, Беларуси или Северной Кореи ни на какое военное сотрудничество Пекин с Россией не идет, кроме участия в «дежурных» совместных военных учениях «ни о чем», лишь издевательски вопрошая западных лидеров о том, в чем состоит отличие в поставках оружия Москве и Киеву.

Сегодня, как мне кажется, Пекин больше всего хотел бы капитуляции России. Если бы Си уговорил Путина отвести войска к границам 1991 (2021) г. в рамках предложенной им сделки, КНР в мгновение ока стала бы центром глобальной дипломатии, урегулировавшей опаснейший конфликт 2020-х годов. Это стало бы бóльшим ударом по престижу Запада, чем гипотетическое очередное взятие российской армией «очередного» Херсона. Но ценой такого триумфа нашего лучшего друга стало бы невиданное унижение Кремля – и потому ничего подобного ждать (пока) не приходится. Соответственно, Пекину остается еще немного понаблюдать за российскими провалами.

Китай, вопреки тому, что думают о нем в Москве – не враг США. Он не хочет «уничтожить» Америку – он хочет разделить с ней мир. И борется он не за то, чтобы совместно с Россией противостоять Соединенным Штатам, а за то, чтобы спокойно «пережевать» то, что останется от прежнего, хоть и спорного, могущества Российской Федерации по итогам ее «бодания» с Западом. Чем хуже будет нам, тем больше выгод окажется у Китая – какие аргументы можно привести в пользу иного подхода, я просто не вижу. Влияние в Средней Азии, начало превращения юаня в глобальную резервную валюту, бесконечные поставки сырья на самых выгодных условиях – чего еще можно хотеть? Как писал в 2006 г. Параг Ханна, в мире имеются три сверхдержавы – США, Китай и ЕС – и архитектура мирового порядка будет обусловлена тем, кто из них максимально эффективно подчинит своему влиянию страны «второго мира» (Индию, Россию, Турцию, Японию и далее по списку) [Ханна, Параг. Второй мир, Москва, 2010]: Кремль своей СВО против Украины дал Китаю уникальный шанс начать эту большую игру с масштабной победы.

В Пекине понимают, что привести Москву в чувство не удастся. СВО будет идти еще долго – до тех пор, пока российские ресурсы не окажутся во многом исчерпанными. Собственно, именно это и станет самым выгодным для Китая итогом происходящего, после чего беспокойные «северные товарищи» перестанут мешать ему выстраивать границы зон своего и западного влияния, превратив свою страну в сырьевой «тыл» Поднебесной, ресурсами которого можно распоряжаться по своему усмотрению…

Владислав Иноземцев, «Кремлевский безбашенник»

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