«Показывали, откуда готовилось нападение» 2 23.02.2023, 19:10

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Белорусы рассказали, как прошли их военные сборы.

Минобороны несколько раз в год проводит в Беларуси военные сборы. На них призывают мужчин разных возрастов, чтобы обучить навыкам, которые могут пригодиться в случае войны. «Зеркало» поговорило с белорусами о том, как прошли их недавние военные сборы и что изменилось после начала войны в Украине.

«Если будет мобилизация, думали, спрячемся по деревням у знакомых»

30-летнему Алексею повестку прислали на работу за три недели до начала военных сборов. Она не стала для мужчины неожиданностью: ранее его уже несколько раз пытались призвать, но сборов удавалось избежать. В прошлом году причин не ехать не нашлось и 25 дней в сентябре-октябре наш собеседник провел в воинской части.

— Первые полторы недели была теоретическая подготовка как командиров батальонов групп территориальной обороны. Информация довольно объемная и полезная, но до практики не дошло, — признается Алексей. — Прибыло пополнение офицеров, которых обучали тому же, что и нас, а затем на сборы прислали еще и сержантов. Народу затолкали много, а офицеров, занимающихся обучением, было трое. Вот и получилось, что с каждым пополнением им все больше было не до нас. Последнюю неделю мы просто валялись днями на кроватях и маялись от безделья.

Условия он описывает как «приемлемые», но критикует выданные форму и обувь. По его словам, у некоторых ребят форма была нового образца, у других — старого, а берцы — с трещинами и стертыми пятками. Также Алексей признается, что в части была «беда с питанием». Некоторые его сослуживцы потеряли по 5−7 килограмм за 25 дней. Спасались мужчины местным магазином.

— По поводу идеологии там конечно же все очень однобоко и жестко. Антиукраинские фильмы демонстрировали. Мол, НАТО к нам 25 лет подбиралось и наконец-то подобрались, а Путин им ответил. Но фильмы не с белорусского телевидения, кажется. Не знаю, телек не смотрю с 2010 года. Показывали их пару раз, — отмечает Алексей.

Тема войны, по его словам, активно обсуждалась среди сослуживцев. Алексей утверждает, что большинство мужчин были против российского вторжения в Украину и опасались мобилизации:

— Страх появился после начала мобилизации в России. Но успокаивал настрой парней, мол, «да пошли бы они!». Мы думали, что если мобилизация будет, то по деревням, по родственникам и знакомым спрячемся. Знаете, мысли были такие, что если защищать свой дом, то да, готов. Но если ехать куда-то, на кого-то нападать, то нафиг оно нужно. Так думали там почти все. Но всегда есть и «отдельные личности», конечно.

«Смотрели авторские программы с белорусского телевидения»

Игорю 32 года. Требование явиться в военкомат передали его работодателю в отдел кадров. Мужчина признается, что на фоне войны в Украине такие новости его не обрадовали:

— Вроде как я с военкоматом связан с 16 лет и постоянно держу в голове факт его существования и наличие некоторых обязанностей. Но когда тебя неожиданно выдергивают в обстановке вооруженной агрессии — это конечно напрягает.

Игорь пришел в военкомат, где ему вручили повестку на сборы в сентябре-октябре 2022 года, забрали военный билет и перечислили вещи, которые нужно иметь при себе. Также у него была предварительная встреча с командованием воинской части. Во время нее призванным разъяснили, как будут проходить сборы. И то, что они продлятся 25 дней.

— В указанный день явились с вещами в военкомат и нас отвезли в часть. Выдали форму, обувь, знаки, разместили на проживание, познакомили с распорядком дня и объектами части, — перечисляет Игорь. — Большую часть дня мы проводили в учебных классах на занятиях — теоретических, которые касались работы и обслуживания техники. У нас не было занятий по огневой или физической подготовке. На практических просто показывали технику, которую мы изучали в классе.

— Форму нам выдали абсолютно новую со склада по размерам собранным еще в военкомате, обувь тоже была новая, — продолжает собеседник. — Кровати и белье — стандартные военные, палатку отапливали печками, дрова нам своевременно подвозили. Питьевую кипяченую воду набирали в столовой — в части вода из-под крана в принципе не пригодна к употреблению. Провели электричество, дали электрочайник. Организовали подвоз журналов и книг из библиотеки и выдали настольные игры. Кормили для армии весьма неплохо даже: мясо и яйца, колбаса, рыба, масло и сыр были регулярно. На территории части был еще кафетерий, где можно было купить кофе и выпечку и различные бытовые принадлежности.

На сборах с Игорем были люди разных возрастов: «от 23 до приблизительно 50 лет». Он говорит, что присутствовали мужчины как с опытом военной или специальной службы, так и те, кого призвали после военной кафедры. Наш собеседник вспоминает, что личному составу воинской части часто показывали авторские программы с белорусского государственного телевидения, которые касались украинской тематики. Между сослуживцами тема войны обсуждалась, но очень аккуратно.

— С посторонними стараешься подобных разговоров не вести, — подчеркивает Игорь. — Должностные лица воинской части периодически пытались задавать какие-то подобные вопросы. Но думаю, ничего интересного на эту тему не услышали. Анкетирования у нас не было. Только помню вопрос о том, как можно повысить престиж военной службы, по нашему мнению.

По словам Игоря, опыт был довольно неплохим и отношение командиров в части к ним было «как к людям взрослым, временным». Однако он не понимает, насколько это все было оправданно:

— Людей выдернули из привычной жизни, оплатили из бюджета расходы на форму, обувь, еду, электричество, воду, стирку белья. Заплатили денежное довольствие за звания и компенсировали среднюю зарплату за время сборов.

«Показывали, откуда готовилось нападение»

Еще одному нашему собеседнику Александру 40 лет. Он не проходил срочную службу, поэтому повестку на военные сборы не ожидал.

— Сначала я получил повестку в почтовый ящик с требованием явиться в свой районный военкомат для сверки данных. Когда пришел туда, то уже вручили повестку на сборы. Должен был пойти еще в мае, но сначала не с кем было ребенка оставить, а потом просто мест не хватило — они же призывают больше людей на всякий случай. В итоге сборы проходил в октябре в Столбцах, — рассказывает Александр.

Темой 25-дневных сборов, говорит собеседник, был ремонт, обслуживание и снятие с хранение техники. Но в реальности свою занятость он описывает фразой «халявная рабочая сила».

— Копали, перемещали по складам ящики и прочую ерунду. Ни одного занятия как такового. Бытовые условия у нас были сносные, особенно если сравнивать с палатками в полях. В комнате жили 40 человек. По возрасту: младшим 20−22, старшему — 59. А вот форма у нас вписывалась в понятие «армия бомжей», — описывает Александр.

Тема Украины, по его словам, звучала на специальных лекциях, организованных командиром части: «Нам показывали технику НАТО и ту самую карту с четырьмя позициями, откуда на Беларусь готовилось нападение».

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