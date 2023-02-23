На ферме в Климовичском районе сильный ветер сильно ударил животновода по лбу створкой ворот 5 23.02.2023, 19:17

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иллюстрационное фото

Судить за инцидент будут инженера-механика.

В Климовичском районе возбудили уголовное дело за нарушение правил охраны труда в отношении инженера-механика одного из сельскохозяйственных предприятий региона. Мужчина обвиняется в том, что не установил на ворота фиксирующие устройства, из-за чего работник фермы получил тяжелую травму головы, сообщил приближенный к МВД телеграм-канал.

Инцидент произошел прошлой осенью. К медикам с черепно-мозговой травмой обратился 35-летний животновод. Он рассказал, что во время работы его по голове ударило створкой металлических ворот.

Со слов мужчины, когда он пытался открыть ворота фермы, подул сильный ветер. Створка начала закрываться и ударила его по голове, причинив тяжкое телесное повреждение.

По факту инцидента провели проверку. Выяснилось, что на воротах отсутствовали фиксирующие устройства, что и стало причиной травмирования животновода.

В отношении главного инженера-механика предприятия, который должен был следить, в том числе и за фиксацией ворот, возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда.

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